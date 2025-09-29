Junts planea una ofensiva en el Parlament contra los cambios en TV3 y Catalunya Ràdio por la marca 3Cat

A Junts no le convence el cambio de TV3 y Catalunya Ràdio por la marca 3Cat y prevé hacer de esto su próximo caballo de batalla. La formación lleva días denunciando por las redes sociales lo que consideran que es una "equivocación" de la actual dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y un intento del Govern de Salvador Illa de "desnacionalizar" Catalunya, pero ahora prevén trasladar esta discusión al Parlament. Esta misma tarde, diputados de Junts se han citado en la Cámara catalana con los representantes de la formación en la CCMA para abordar la cuestión, reunión a la que también han acudido delegados del partido en el Consell de l'Audiovisual (CAC) y Radio Televisión Espanyola (RTVE), según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Para Junts, el cambio de marca por 3Cat y 3CatInfo -en su versión informativa- es un "lío incomprensible" que pone en riesgo la desaparición de nombres históricos muy reconocidos por la audiencia. Además, consideran que 3Cat es una "mala marca" y denuncian que la modificación se ha hecho sin el consenso necesario. Además de su oposición, ha sido ampliamente criticado por el comité profesional de los trabajadores.

La semana pasada, el diputado de Junts Agustí Colomines ya protagonizó un agrio debate con la presidenta del ente, Rosa Romà, en la comisión de control parlamentario, y este martes la cuestión volverá a estar presente en la sesión de control al Govern. "No tiene ni idea del valor de las marcas que ha dejado perder. Debería reflexionar qué pasaría si usted fuera presidenta ejecutiva de un consejo de administración de una sociedad privada y no pudiera responder a esta pregunta. Tiene mucha suerte de estar blindada y de que el Consell de Govern esté caducado, porque, si no, la despediríamos de inmediato", llegó a espetarle Colominas.

Renovación de la CCMA

El partido liderado por Carles Puigdemont prevé aprovechar la cuestión del cambio de marca para volver a denunciar lo que consideran un incumplimiento de la ley de la CCMA y para tratar de presionar para un cambio de mayorías en el ente. Dicha normativa estipula que los mandatos son de seis años, pero, en el ecuador -a los tres años- se debe renovar la mitad de sus miembros, salvo la presidencia. El nombramiento de los actuales consejeros por parte del Parlament se produjo en marzo de 2022, con un pacto entre el PSC, ERC y Junts que puso fin a un largo bloqueo de más de un lustro, por lo que este plazo ya habría terminado. Una situación que también ocurre en el CAC.

La cuestión es que ninguno de los componentes de estos dos gobiernos han agotado seis años porque fueron elegidos todos a la vez, por lo que la interpretación de la ley genera opiniones distintas en los grupos parlamentarios, como ya explicó EL PERIÓDICO a principios de año. El PSC prioriza mantener la estabilidad y considera que no hay razones para provocar ninguna renovación de forma inmediata porque ninguno de los miembros ha cumplido seis años en el cargo. Una opinión que comparte ERC, pero no Junts.

Los posconvergentes ven "rara" esta interpretación de la norma. Ellos consideran que el mandato de la mitad de los miembros ya está caducado y atribuyen la negativa a proceder a la renovación a que tendría que implicar un cambio de mayorías.

La actual composición de la CCMA, igual que la del CAC, proviene de un pacto de diciembre de 2021 entre los tres partidos que tardó meses en fraguarse por la dificultad que supuso armar una mayoría de dos tercios de la Cámara catalana. En aquel momento, el president era Pere Aragonès y, en el Parlament, socialistas y republicanos tenían 33 diputados cada uno, mientras que los posconvergentes contaban con 32 parlamentarios. Ahora, tras las elecciones de mayo de 2024, la situación es muy distinta: el PSC gobierna en la Generalitat con 42 diputados, seguido por Junts (35) y ERC (20).

En caso de reabrirse el melón de la renovación, los tres partidos siguen sumando los dos tercios requeridos, pero la fuerza parlamentaria de Junts y ERC ya no es la misma. En la CCMA, los posconvergentes cuentan con dos consellers, mientras que ERC ostenta la presidencia y otro asiento, a pesar de que actualmente hay una distancia de 15 escaños entre las dos formaciones. En el CAC, en cambio, el presidente es designado por Junts, y PSC y ERC tienen dos puestos cada uno. Si se aborda ahora la renovación, el PP, que pasó de tres a 15 diputados en las elecciones de 2024, podría levantar la mano para pedir un puesto. Y también los Comuns, que cuentan con seis parlamentarios, ambicionan desde hace tiempo tener un representante.