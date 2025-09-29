Illa denuncia una campaña de desprestigio contra Sánchez y afirma que hay jueces con "motivaciones políticas"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la Fiesta de la Rosa del PSC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la Fiesta de la Rosa del PSC. / Lorena Sopena

ACN

ACN

Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha denunciado, en una entrevista a 'The Times', una campaña de desprestigio de la derecha contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Ha rechazado las denuncias por corrupción contra el entorno del presidente del Gobierno y las ha atribuido a una "trama de motivación política" para tumbar al Ejecutivo.

En este sentido, ha señalado que hay jueces con "motivaciones políticas". "Hay decisiones de algunos jueces que son sorprendentes, difíciles de entender. A mi entender, hay errores en los casos", ha añadido.

Por otro lado, se ha comprometido a resituar a Catalunya en su posición como motor económico de España. "Quiero que sea una de las regiones más dinámicas de Europa", ha concluido.

