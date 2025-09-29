Entrevista a 'The Times'
Illa denuncia una campaña de desprestigio contra Sánchez y afirma que hay jueces con "motivaciones políticas"
Illa llama a no caer en el "miedo" a la inmigración que agitan los que buscan "dividir la sociedad"
Illa reivindica el feminismo de su Govern y avisa de la "ola reaccionaria" que pone en peligro los avances
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha denunciado, en una entrevista a 'The Times', una campaña de desprestigio de la derecha contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Ha rechazado las denuncias por corrupción contra el entorno del presidente del Gobierno y las ha atribuido a una "trama de motivación política" para tumbar al Ejecutivo.
En este sentido, ha señalado que hay jueces con "motivaciones políticas". "Hay decisiones de algunos jueces que son sorprendentes, difíciles de entender. A mi entender, hay errores en los casos", ha añadido.
Por otro lado, se ha comprometido a resituar a Catalunya en su posición como motor económico de España. "Quiero que sea una de las regiones más dinámicas de Europa", ha concluido.
