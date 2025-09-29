La fiscalía y la Oficina Antifrau piden al exdirector Daniel de Alfonso que devuelva 205.000 euros por cobros indebidos

La Fiscalía y la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) han pedido en un juicio celebrado en el Tribunal de Cuentas que el director de este órgano entre 2011 y 2016, el magistrado Daniel de Alfonso, devuelva algo más de 205.000 euros por supuestos cobros indebidos en salarios suyos y de cargos que dependían de él.

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez ha dejado este lunes visto para sentencia la vista, correspondiente a la demanda presentada por la OAC a la que se ha adherido el Ministerio Público.

En concreto han solicitado que Daniel de Alfonso devuelva algo más de 180.000 euros por el cobro supuestamente indebido de trienios en su nómina por contabilizar a efectos de los mismos un periodo de tiempo que ejerció como juez y por la aplicación presuntamente irregular de unos porcentajes de complementos de calidad.

Igualmente han requerido que devuelva algo más de 23.000 euros por percepciones indebidas por tales conceptos que autorizó respecto a los que en la época referida eran su directora adjunta, Maite M., y el jefe de Administración, Recursos Humanos y Presupuestos de la OAC, Josep María S..

Durante su informe, la abogada de la OAC Rosa María Pérez Pablo ha comentado que "vivimos en una sociedad que cada vez está más escandalizada por la corrupción que clama por comportamientos íntegros de sus servidores públicos y por la transparencia absoluta del gasto".

"De Alfonso, que es magistrado y debía conocer la ley que regula la OAC y sus normas de actuación, ordenó gastos sin informes trimestrales de control" que le benefició a él y a "personas de su círculo más próximo", ha añadido la letrada.

Por su parte, Santiago Milans del Bosch, abogado de Daniel de Alfonso, ha solicitado que sea desestimada la demanda al entender que no se ha probado que su representado decidiera de forma deliberada dichos pagos ya que era una cuestión que gestionaba y resolvía de forma autónoma el responsable de Administración y Recursos Humanos, "a quien ni siquiera se le ha llamado como testigo".

El letrado ha comentado que "a Daniel de Alfonso no se le echó por ninguna irregularidad sino por un móvil político".

En este sentido, ha recordado que fue cesado como director de la OAC en 2016 por el Parlament de Cataluña después de que se filtraran unas conversaciones que tuvo con el que era ministro del Interior del Gobierno del PP, Jorge Fernández Díaz, en las que hablaban e investigaciones a dirigentes independentistas.

El letrado defensor ha señalado que a raíz de esa filtración "se nombró a De Alfonso enemigo número 1 de la Generalitat" y ha preguntado: "¿Queremos un escarmiento al traidor de Catalunya o buscar la verdad".

Y ha añadido que "Daniel de Alfonso ha tenido que irse de su querida Catalunya y cambiar de destino, y ha sufrido un ictus".