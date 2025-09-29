El PP activa el frente europeo contra Sánchez con dos cumbres del PPE en Catalunya

El PP ha arrancado el curso político intensificando su pulso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta semana trasladará esa batalla también al frente europeo. Catalunya será el escenario de dos cumbres del Partido Popular Europeo, impulsadas por Alberto Núñez Feijóo junto al PPE, que ejerce de organizador. La doble cita, con la catalana Dolors Montserrat -secretaria general del PPE- como anfitriona, busca proyectar la imagen de un partido sólido, capaz de llevar el desgaste del Gobierno a los grandes debates de Europa y reforzar el eje Bruselas-Madrid en su estrategia de oposición a Sánchez.

La primera de las cumbres se celebrará este lunes en Badalona, un evento centrado en cuestiones de municipalismo, especialmente en torno a los temas de vivienda y seguridad. La elección de esta ciudad no es casual: Xavier García Albiol, alcalde popular con mayoría absoluta, ha convertido Badalona en un referente dentro del partido de las políticas "antiokupa" y de mano dura contra la delincuencia, dos de los pilares que el PP pretende destacar a nivel estatal.

Xavier García Albiol, Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández en el acto central de campaña en Badalona / Enric Fontcuberta

En este encuentro participará una delegación del Comité Europeo de las Regiones, órgano europeo que agrupa a líderes locales y regionales -entre ellos Albiol-, con la presencia destacada de la presidenta del grupo popular en este comité, Sari Rautio. Aunque inicialmente se había previsto que tanto Feijóo como Montserrat asistieran a esta cumbre, ambos dirigentes finalmente se ausentarán en esta primera cita, aunque sí estarán presentes en la segunda, a finales de semana.

Durante el evento en Badalona, se llevarán a cabo dos mesas de debate en las que se compartirán experiencias de ciudades con problemas similares en cuanto al acceso a la vivienda, como Dublín (Irlanda), Lodz (Polonia) y Westland (Países Bajos), en busca de diagnósticos y soluciones. Entre los representantes del PP que participarán en este encuentro se encuentran Juan Bravo, vicesecretario de Economía y Vivienda, y Borja Giménez, eurodiputado responsable de cuestiones relacionadas con la vivienda.

Feijóo, Weber y Montserrat

La segunda cumbre, que tendrá lugar a finales de esta semana en Barcelona, será el gran evento de la jornada, donde se espera la presencia de los máximos dirigentes del PPE de toda Europa, incluidos Manfred Weber, presidente del PPE, y Montserrat, secretaría general. También Feijóo se desplazará a Barcelona como presidente del PP y se espera la participación de otros líderes europeos, como el primer ministro polaco, Donald Tusk, y varios dirigentes cuyo nombre aún está pendiente de confirmarse. Los temas centrales de la discusión en Barcelona serán la industria, la competitividad, las relaciones transatlánticas y la inmigración, con el objetivo de consolidar la presencia del PP en la agenda comunitaria y reforzar la imagen de Feijóo como líder de la oposición española a nivel internacional.

Dolors Montserrat, en el Parlamento Europeo / ALBERT CADANET / ACN

La anfitriona será Montserrat, número dos de Weber desde abril y convertida en una de las voces más duras contra Sánchez en el Parlamento Europeo desde hace años, con el rechazo a la amnistía a los líderes políticos del 1-O como principal batalla en la institución comunitaria. "Es un ejemplo de la importancia que tiene Catalunya para el PPE, una Catalunya de reconciliación que debe ser abierta y plural", afirmó la eurodiputada cuando anunció las dos cumbres "de alto nivel", en su última visita oficial a Barcelona.

Al elegir Catalunya como escenario, Génova busca enviar un mensaje tanto interno como externo. Internamente, el PP quiere recomponer el espacio popular en un territorio donde llegó a ser residual, se recompuso tras los pasados comicios catalanes -pasó de tres a 15 diputados en el Parlament-, y hoy aspira a recuperar terreno con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, previstas para 2027, si no hay adelanto electoral. Los populares saben que Catalunya es una plaza crucial para afianzar el apoyo necesario que le permita a Feijóo alcanzar la Moncloa.

Cierre de campaña de las pasadas elecciones catalanas de 2024. / JORDI OTIX / EPC

Hacia afuera, el PP quiere que el eco de Bruselas sirva para intensificar la presión sobre un presidente del Gobierno al que acusa de haber hipotecado su política nacional a los acuerdos con ERC y Junts, pero también la europea. Como ejemplo, entienden los populares, la lucha de Sánchez para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas -que el PSOE pactó con Carles Puigdemont-, un hito para el que se necesita la unanimidad en el Consejo Europeo -con los líderes de los Estados miembros- que cuenta con la oposición férrea, entre otros, del canciller Alemán conservador, Friedrich Merz.

Con estas citas, el PP quiere consolidar la imagen de Feijóo como líder con respaldo internacional y reforzar el frente europeo contra Sánchez. En un curso político marcado por la inestabilidad legislativa y las causas judiciales que afectan al entorno del presidente, los populares quieren exhibir fuerza y dejar claro que su oposición también se construye desde Europa.