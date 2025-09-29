Los Comuns afean a Illa su "lentitud" en cumplir los pactos y mantienen el rechazo a negociar los presupuestos

Los Comuns llevaban semanas advirtiendo al Govern de Salvador Illa de que si no cumplía los pactos pendientes, no se sentaría a negociar los presupuestos catalanes para 2026. Este lunes, en el Palau de la Generalitat, se han reunido con representantes del ejecutivo catalán para trasladar formalmente esta advertencia. "No se dan las condiciones para negociar los presupuestos de Catalunya", ha expresado la líder parlamentaria de este partido, Jéssica Albiach, al salir del encuentro.

La reunión ha sido de alto nivel. En el lado del Govern se han sentado el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Economia, Alícia Romero. En el otro lado, la líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach; los portavoces David Cid y Susana Segovia, y el diputado Andrés García Berrio. En este encuentro, los Comuns le han trasladado a los consellers que el Govern va "demasiado lento" en el cumplimiento de los pactos que han ido firmando en este último año y que, precisamente esto, impide que puedan llegar a nuevos acuerdos como lo sería el de unas nuevas cuentas públicas.

En una comparecencia al finalizar la reunión, Albiach ha citado los que considera que son las tres principales incumplimientos: no se ha puesto en marcha la unidad antidesahucios; ni el registro de grandes tenedores de vivienda en Catalunya, y tampoco ha promulgado ninguna sanción en aplicación de la ley catalana de vivienda. "Cero sanciones", ha exclamado ante los periodistas desde el Palau de la Generalitat.

Ahora bien, el 'no' de los Comuns a las cuentas no es definitivo. Albiach también ha concedido a la Generalitat que ha habido algunos "avances", aunque no sean suficientes. Así, le ha dado tres semanas de margen al president Illa para poder demostrar que "acelera" en el cumplimiento de estos acuerdos. "Nos hemos emplazado a futuras reuniones", ha zanjado.

Pese a las calabazas de Albiach a los presupuestos, desde el Govern han hecho una valoración "positiva" del encuentro. Fuentes del ejecutivo aseguran que los consellers Dalmau y Romero han asumido el compromiso de poner en marcha en octubre la unidad antidesahucios -el servicio de protección y estabilidad residencial es su denominación oficial- y el registro de grandes tenedores como reclaman los Comuns.