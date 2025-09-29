Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión en la Generalitat

Los Comuns afean a Illa su "lentitud" en cumplir los pactos y mantienen el rechazo a negociar los presupuestos

El Govern se compromete a poner en marcha en octubre la unidad antidesahucios y el registro de grandes tenedores

ERC y Comuns avisan a Illa de que no tiene su apoyo ni para empezar a negociar los presupuestos

Junqueras anunciará este martes que quiere ser el candidato de ERC a las elecciones

El Govern trata de aislar la negociación de los presupuestos del nuevo modelo de financiación

Susana Segovia y Jéssica Albiach (Comuns) en la reunión de presupuestos con los Comuns.

Susana Segovia y Jéssica Albiach (Comuns) en la reunión de presupuestos con los Comuns. / Nico Tomás / ACN

Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Comuns llevaban semanas advirtiendo al Govern de Salvador Illa de que si no cumplía los pactos pendientes, no se sentaría a negociar los presupuestos catalanes para 2026. Este lunes, en el Palau de la Generalitat, se han reunido con representantes del ejecutivo catalán para trasladar formalmente esta advertencia. "No se dan las condiciones para negociar los presupuestos de Catalunya", ha expresado la líder parlamentaria de este partido, Jéssica Albiach, al salir del encuentro.

La reunión ha sido de alto nivel. En el lado del Govern se han sentado el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Economia, Alícia Romero. En el otro lado, la líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach; los portavoces David Cid y Susana Segovia, y el diputado Andrés García Berrio. En este encuentro, los Comuns le han trasladado a los consellers que el Govern va "demasiado lento" en el cumplimiento de los pactos que han ido firmando en este último año y que, precisamente esto, impide que puedan llegar a nuevos acuerdos como lo sería el de unas nuevas cuentas públicas.

En una comparecencia al finalizar la reunión, Albiach ha citado los que considera que son las tres principales incumplimientos: no se ha puesto en marcha la unidad antidesahucios; ni el registro de grandes tenedores de vivienda en Catalunya, y tampoco ha promulgado ninguna sanción en aplicación de la ley catalana de vivienda. "Cero sanciones", ha exclamado ante los periodistas desde el Palau de la Generalitat.

Ahora bien, el 'no' de los Comuns a las cuentas no es definitivo. Albiach también ha concedido a la Generalitat que ha habido algunos "avances", aunque no sean suficientes. Así, le ha dado tres semanas de margen al president Illa para poder demostrar que "acelera" en el cumplimiento de estos acuerdos. "Nos hemos emplazado a futuras reuniones", ha zanjado.

Pese a las calabazas de Albiach a los presupuestos, desde el Govern han hecho una valoración "positiva" del encuentro. Fuentes del ejecutivo aseguran que los consellers Dalmau y Romero han asumido el compromiso de poner en marcha en octubre la unidad antidesahucios -el servicio de protección y estabilidad residencial es su denominación oficial- y el registro de grandes tenedores como reclaman los Comuns.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  2. La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
  3. Begoña Gómez no acude al juzgado de Peinado y las acusaciones piden que declaren Sánchez y Bolaños
  4. Nuevos encargos del juez Peinado a la UCO: pide analizar ahora los correos entre la asistente de Begoña Gómez y la Complutense y el contrato con Deloitte
  5. Hallada muerta en un hotel Dulce Xerach, exdiputada de Tenerife y escritora
  6. Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
  7. Juan Carlos Peinado, el juez al borde de la jubilación que interrogó a Sánchez y quiere llevar a juicio a su mujer
  8. Sondeo GESOP: El 40% de los barceloneses quieren un pacto de izquierdas y el 30%, que Collboni siga en solitario

António Costa: "Aspiramos a que EEUU siga siendo un gran aliado, pero seguiremos defendiendo nuestro modelo"

António Costa: "Aspiramos a que EEUU siga siendo un gran aliado, pero seguiremos defendiendo nuestro modelo"

Un jefe de los Mossos alega que no detuvieron en un primer momento a Puigdemont para evitar desordenes públicos

Un jefe de los Mossos alega que no detuvieron en un primer momento a Puigdemont para evitar desordenes públicos

Hacienda detecta fraude de ley en contratos al empresario recomendado por Begoña Gómez, cuyas cartas "adulteraron" las valoraciones

Hacienda detecta fraude de ley en contratos al empresario recomendado por Begoña Gómez, cuyas cartas "adulteraron" las valoraciones

La asesora de Begoña Gómez mantuvo puntualmente informada a la Complutense de la colaboración con Reale, Caixabank, Mercadona o Indra

La asesora de Begoña Gómez mantuvo puntualmente informada a la Complutense de la colaboración con Reale, Caixabank, Mercadona o Indra

Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna"

Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna"

El Gobierno acusa a Feijóo de alimentar a Vox con su discurso migratorio "xenófobo"

El Gobierno acusa a Feijóo de alimentar a Vox con su discurso migratorio "xenófobo"

Chivite pidió a Santos Cerdán que le acompañara a algunas reuniones en ministerios

Chivite pidió a Santos Cerdán que le acompañara a algunas reuniones en ministerios

El PP europeo señala la ocupación como uno de los problemas más graves de la crisis de vivienda

El PP europeo señala la ocupación como uno de los problemas más graves de la crisis de vivienda