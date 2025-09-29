Albiol quiere impulsar un registro de ocupaciones en Badalona para compartir datos a nivel europeo

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PPC), quiere poner en marcha en su ciudad un registro de ocupaciones ilegales que permita compartir información con otros municipios europeos y contribuir a una estrategia común contra este fenómeno, que considera que es uno de los problemas "más graves" de la crisis de vivienda. "Cualquier medida para luchar contra la ocupación ilegal es bienvenida, también sacar adelante un registro municipal de ocupaciones", ha afirmado este lunes en la rueda de prensa posterior a la cumbre del Comité de las Regiones del PP Europeo, de la que Badalona ha sido anfitriona.

La propuesta forma parte de la 'Declaración de Badalona', el documento con 18 medidas que fija la hoja de ruta del PPE para hacer frente a la crisis de vivienda en Europa, que se ha sellado este lunes en la ciudad. Una de ellas plantea la creación de un "registro detallado de ocupaciones ilegales" a escala comunitaria, con el objetivo de "contribuir a la cooperación, la recopilación de datos, el intercambio de información entre Estados miembros y la detección de patrones delictivos en la ocupación ilegal". Según el eurodiputado del PP Borja Giménez, responsable de los temas de vivienda en la Eurocámara y presente en la cumbre, se trata de una herramienta que puede permitir "tener localizados a quienes delinquen" llevando a cabo ocupaciones.

La perspectiva de ambos dirigentes -Albiol y Giménez- es que este fenómeno está relacionado con el "crimen organizado" y que detrás de estas ocupaciones hay redes específicas para ello. "Sabemos que hay vínculos entre ocupaciones y crimen organizado", ha declarado el eurodiputado, aunque no ha ofrecido datos que respalden esa afirmación. Tampoco ha aportado cifras el alcalde cuando ha asegurado, basándose en su "experiencia", que "el 80% de las ocupaciones son ilegales" y forman parte de "redes de ocupación" y de "delincuentes que viven de ello". El popular ha aclarado que el "problema" no está en el 20% restante, pues asegura que este tipo de ocupaciones no "generan conflicto" y nacen de la "precariedad", por lo que entiende que estos requieren "un tratamiento a través de los servicios sociales del Ayuntamiento" y una "respuesta judicial rápida".

El "problema" de la ocupación

Albiol ha dicho que la ocupación ilegal es uno de los "principales problemas" que preocupa a su ciudad y, en especial, a él como alcalde. Y para dimensionar el asunto ha explicado, frente a la presidenta del Comité de Regiones del PPE, Sari Rautio, que Catalunya es la comunidad autónoma que "más ocupaciones sufre en toda España", un dato de 2024 contrastado con el Ministerio de Interior. De hecho, el edil de Badalona es una de las caras más visibles dentro del PP catalán con su lucha de mano dura contra la ocupación ilegal, una de las batallas principales del partido tanto en el Parlament como en el Congreso. "Sin solucionar la inseguridad jurídica que padecen los propietarios en España, difícilmente se podrá ampliar la oferta", ha subrayado Albiol, que ha reprochado al Gobierno que no actúe para frenar este tipo de delitos.

Es precisamente la forma de gobernar de Albiol la que el PP ha querido poner como ejemplo en esta cumbre, a la que han acudido representantes del mundo local, regional y estatal del PPE. La política de vivienda del alcalde ha sido elogiada por Rautio, que la ha calificado de "valiente" y "decidida" y ha señalado que Europa debería "encomendarse" a este tipo de actuaciones. Sin embargo, no todo han sido aplausos para el alcalde. A las puertas del Hotel Marina, una decena de vecinos agrupados en la plataforma ‘Badalona Acull’ se han manifestado contra el gobierno municipal al considerar que sus políticas no atienden a las personas sin hogar de la ciudad y que, por el contrario, las marginan. "Se les ignora", han denunciado los portavoces de la protesta.