Los partidos se activan para frenar la sangría de votos hacia la extrema derecha en Catalunya

¿Cómo frenar el ascenso de la extrema derecha? Tras las sucesivas encuestas que consolidan la tendencia al alza de formaciones ultra en Catalunya como Vox y Aliança Catalana, el resto de partidos ha entrado en ebullición para tratar de hallar una respuesta con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027. Hay unos con más fronteras que otros, pero la inquietud es generalizada y las recetas dispares en función de las líneas ideológicas.

Aunque el PSC tiene a su favor la tranquilidad de saberse en estos momentos el partido más votado en Catalunya, los socialistas temen que a partir de las próximas municipales la extrema derecha cuente con más concejales y que esa sea la antesala para una mayor representación en el Parlament. Es por ese motivo que en el partido ya han puesto en guardia a todos sus cuadros territoriales para que traten de desactivar ese creciente apoyo entrando en el "cuerpo a cuerpo" con los argumentos que calan en la ciudadanía.

"Lo que funciona es la lógica de proximidad. Ir a escuchar a esos vecinos más susceptibles, cómo los jóvenes, contactar con ellos y establecer vínculos para tratar de buscar soluciones a lo que les preocupa", explican desde la dirección del partido. A nivel interno, están analizando las estrategias que, en función del territorio, utilizan Aliança y Vox, y evaluando cómo contrarrestar sus mensajes en las redes sociales. "No podemos dejar agujeros, porque si no los ocupan otros", resumen. SARA GONZÁLEZ

El auge de Aliança Catalana inquieta especialmente a Junts, ya que las encuestas apuntan que el partido de Sílvia Orriols se nutre principalmente de los de Puigdemont. El pasado miércoles un grupo de alcaldes pidieron reunirse con su secretario general, Jordi Turull, para expresar sus temores y reclamar al partido que haga más hincapié en la inmigración, la multirreincidencia o las okupaciones. Los posconvergentes han impulsado iniciativas en el Congreso, como la delegación de competencias en inmigración que fue rechazada, pero eso no ha impedido que Aliança siga al alza.

La dirección del partido abordará qué hacer una vez haya tomado una decisión sobre su apoyo a Pedro Sánchez este otoño. De momento, el plan es seguir con la campaña 'Junts se explica' que recorre las principales ciudades catalanas tratando de reivindicar sus políticas. Y, para las municipales, se prevé dar autonomía a los alcaldes tanto en el diseño de la campaña como en los pactos posteriores. CARLOTA CAMPS

"Si alguien tuviera el antídoto contra la extrema derecha lo llevaría a Europa, empezando por Alemania, y lo patentaría". La frase es de un dirigente de ERC y resume el sentimiento con el que el partido afronta el auge de Aliança. Existe en ERC una cierta resignación de que Catalunya, como en el resto de Europa, no podrá evitar la irrupción con fuerza de la extrema derecha en los ayuntamientos. Los republicanos creen que esto bebe de una "frustración política" que se respira en la sociedad y, ante este escenario, consideran que hay que apostar por las políticas públicas que mejoran la vida de los ciudadanos. Es por esto que, alegan, ellos vienen defendiendo desde hace tiempo cuestiones como la mejora de la financiación. "Ante la frustración, esperanza y ambición nacional", exponía esta semana el portavoz del partido, Isaac Albert. QUIM BERTOMEU

En su estrategia para ampliar su base de apoyo a nivel local en las municipales de 2027, los populares centrarán su programa en temas clave como la inmigración "desordenada", la multirreincidencia y la inseguridad ciudadana, con el objetivo de evitar la fuga de votos hacia Aliança Catalana, principal partido que captaría parte de su electorado en Barcelona. Además, buscan atraer votantes de Vox en los barrios vulnerables. "No queremos eludir los problemas que realmente preocupan a la gente", asegura una fuente del partido. Uno de sus actuales cuatro alcaldes afirma que este debate debe llevarse a cabo desde una perspectiva de "centralidad" para evitar que el voto se desplace hacia los extremos y sumar así posibles votantes socialistas. GISELA BOADA

Vox es el partido que más rivaliza con Aliança en el terreno de la inmigración con un discurso islamófobo. No es casualidad que en sus intervenciones, cuando hablan de este asunto, se pasen al catalán. Para diferenciarse de la formación de Orriols, los de Ignacio Garriga insisten en que la extrema derecha independentista considera "extranjeros" a todos los que no tengan nacionalidad catalana. Con este mensaje, buscan atraer al electorado más conservador procedente de otras comunidades autónomas empadronado en Catalunya y, especialmente, captar el voto de inmigrantes iberoamericanos, un colectivo al que Vox apenas dirige ataques, aunque tampoco lo hace Aliança. "Si llega el momento, Aliança dará antes ayudas a los catalanes que a los andaluces o mexicanos, esto es así", resume una fuente de Vox. Y remata: "A nosotros el auge de Aliança nos hace ilusión, es la constatación de la fragmentación del independentismo". GISELA BOADA

Los concejales de los Comuns tienen la consigna de apostar por el cordón democrático "firme" y levantar la bandera de la "política útil a pie de barrio". Su estrategia pasa no solo por no pactar con la extrema derecha, sino por tratar de aislarla en cualquier esfera institucional. A partir de aquí, abogan por desmontar sus discursos con argumentos, pero también por la vía de las propuestas. "La mejor manera de frenarlos es conectar con los malestares reales de los barrios", aseguran poniendo como ejemplo las políticas a favor de la vivienda asequible y la apuesta por los equipos de conveniencia y educadores en la calle. Otra vía que han activado es, por un lado, la de activar las denuncias por delito de odio, desinformación o financiación irregular y, por el otro, campañas de movilización ciudadanas sobre derechos que consideran atacados. SARA GONZÁLEZ

La CUP ve a Aliança Catalana como "la traducción del 'trumpismo' y de otras ultraderechas en el contexto catalán" y creen que, reforzada por la "resaca postprocés", se ha convertido "en la mejor receta del Estado español para frenar el independentismo". Fuentes del partido aseguran que para confrontar a la extrema derecha hay que "desmontar sus argumentos falsos" y "combatir la desinformación y el odio". También apuestan por construir un independentismo "radicalmente democrático y cohesionador, centrado en los problemas del país y no en las ocurrencias de Trump, Meloni o Netanyahu". CARLOTA CAMPS