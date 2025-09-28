PP
Directo | Feijóo clausura el cónclave de barones del PP en Murcia
El partido presentará la 'Declaración de la Región de Murcia' con las conclusiones y propuestas forjadas en la cumbre del fin de semana
Redacción, agencias
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo en el Teatro Circo de Murcia, a partir de las 11.00 horas, la cumple de dirigentes 'populares' que se ha celebrado durante todo el fin de semana en la capital del Segura.
En la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia', el líder del PP estará acompañado del presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta. Previamente, los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular firmarán dicha Declaración.
