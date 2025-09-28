Colau pide al buque español "acompañar" la Flotilla hasta Gaza para romper el bloqueo humanitario de Israel

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha instado a España e Italia a "acompañar" con sus buques a la Flotilla hasta Gaza para romper el bloqueo humanitario impuesto por Israel. "No queremos que nos envíen fragatas para salvar nuestras vidas, sino que queremos que nos acompañen en esta misión", ha dicho en un vídeo publicado en Instagram este domingo. Colau considera "urgente" abrir un "corredor humanitario" en la Franja: "Aunque llegamos tarde porque ya llevan dos años de genocidio, todavía hay miles de vidas inocentes por salvar". La exalcaldesa calcula que tardarán tres días en llegar a Gaza y advierte que "ahora vienen los días más peligrosos" y "complicados".

La Global Sumud Flotilla ha zarpado de la isla griega de Creta en la fase final de su misión hacia Gaza. La expedición está formada por 43 barcos y medio millar de participantes de 48 países, entre los cuales hay 50 pasajeros de nacionalidad española. A las 21:00 horas del sábado, 39 embarcaciones ya habían llegado a aguas internacionales y se esperaba que las cuatro restantes lo hicieran durante la pasada noche y madrugada, según un comunicado de la misión.

La Flotilla prevé entrar en la "zona de alto riesgo" en dos días. En su intento por romper el bloqueo humanitario en la Franja y denunciar el "genocidio" contra el pueblo palestino, la Global Sumud Flotilla teme un ataque de Israel, que ha advertido reiteradamente de que impedirá su entrada en Gaza. De hecho, la Flotilla ha denunciado varios ataques con drones durante la travesía. "Nuestros ojos siguen en Gaza. Ni los drones, ni los incidentes mecánicos, ni los sabotajes, ni el mal tiempo nos distraerán", ha asegurado Colau este domingo.

Atentos a nuevos ataques

Ahora que han entrado en aguas internacionales, los activistas a bordo de las embarcaciones de la Flotilla intensificarán las guardias nocturnas por temor a nuevos ataques con drones, ha explicado Colau este domingo. Por ahora, siguen a la espera de la llegada del buque que anunció el gobierno español para "rescatar" a los integrantes de la Flotilla en caso de "dificultades". Según Colau, la fragata italiana se encuentra "a cierta distancia" de su embarcación.

La exalcaldesa de Barcelona fue reubicada esta semana en el barco Sirius después de que la embarcación en la que viajaba, el ‘Family’, sufriera una avería mecánica. Colau duda que se tratara de "un sabotaje", pero dice que descartaron investigarlo para priorizar la reubicación en otros barcos. "Es uno de los barcos más bonitos de la Flotilla porque es como un antiguo barco pirata. Tiene más de 100 años, pero es muy sólido y grande", ha afirmado a bordo del Sirius.