Los sindicatos se movilizan para exigir al Govern condiciones "dignas" para el personal laboral de educación

Los sindicatos CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC), JUNTS-SDRC y CGT del Comité Intercentros se han movilizado este sábado en Barcelona para reivindicar que se "dignifique" la figura de todo el personal laboral educativo del sector. En un manifiesto leído en la plaza Sant Jaume, las organizaciones han denunciado la paralización de las negociaciones con el Departamento de Educación para mejorar las condiciones de los trabajadores con contrato laboral como el Personal de Atención Educativa (PAE), el personal de guarderías y el personal laboral docente, el profesorado de religión o de FP. Por todo ello, han exigido ante el Palau de la Generalitat unas negociaciones "reales" que conduzcan a mejoras "efectivas" antes de la finalización de este curso 2025-2026.

"No tenemos ninguna otra opción que la movilización", concluye el manifiesto firmado por los sindicatos, que advierte que, sin cambios "reales", se iniciará un período de movilizaciones conjuntas que no se detendrá hasta que haya condiciones laborales "dignas". La movilización de este sábado comenzó poco después de las 12 horas frente a un edificio del Consorcio de Educación de Barcelona, en la plaza Urquinaona. Desde allí, los concentrados bajaron por la Via Laietana con una pancarta bien visible con el mensaje: 'Personal laboral de educación de la Generalitat. Luchamos por nuestros derechos'. El paso de la manifestación se vio acompañado por varias proclamas, como “Si el Departamento recorta, el PAE no calla”, “Basta de mentiras, basta de excusas”, “Mismo trabajo, mismo salario” o “Somos imprescindibles, no invisibles”. Ya pasada la una del mediodía, llegaron a la plaza Sant Jaume, donde se detuvieron frente al Palacio de la Generalitat para leer el manifiesto.

Reanudación de las negociaciones

Para Cesca Pérez, delegada de CCOO y presidenta del Comité Intercentros, la reivindicación principal es la “dignidad” del personal laboral, con mejoras salariales y laborales para todo el personal, tanto PAE como personal laboral docente. Susanna Chertó, liberada sindical de USTEC para el personal laboral de educación, destaca que son un colectivo “imprescindible” para todo el despliegue de la inclusión en los centros educativos y, al mismo tiempo, un colectivo “feminizado y menospreciado a lo largo de cursos y cursos”.

Por su parte, Laia, técnica especialista en educación infantil y delegada de la CGT Laboral de Enseñanza, lamenta que el PAE está “muy castigado” por la administración debido a unas condiciones laborales “precarias” que no se ajustan al trabajo que realizan. “Estamos cansadas de intentar negociar con el departamento las mejoras laborales que siempre nos muestran con buenas palabras e intenciones, pero que en la realidad nunca se transforman en hechos”, ha apuntado.

Según los sindicatos, las negociaciones con el Departamento de Educación iniciadas en cursos anteriores se encuentran paralizadas. “No tenemos Dirección General [de profesorado y personal de centros públicos] en este momento y, por tanto, queremos tener un colectivo movilizado para defender lo que es nuestro: esta mejora salarial y un reconocimiento de nuestras categorías profesionales”, ha indicado Chertó.

Según Pérez, por el momento no ha habido resultados. “Estamos un poco enfadados”, ha reconocido. La frustración es compartida por Elena Rosillo, delegada y responsable de la sección sindical del personal laboral de educación de Barcelona de la UGT de Catalunya. “Tenemos mucho personal que hasta el día de hoy, después de haber pasado todo un curso, el curso 24-25, intentando negociar, pactar y trabajar con el departamento, no ha conseguido nada”, ha indicado. Rosillo ha afirmado que si todo continúa igual, es posible que las movilizaciones se traduzcan en una huelga. “Pediremos a los trabajadores que salgan a la calle y hagan huelga, porque al final el departamento nos tiene que escuchar”, ha remarcado.

Los sindicatos se quejan, entre otros aspectos, de que el salario del personal supera “poco” el salario mínimo, lo que les lleva a hablar de “precariedad económica” para un personal técnico que puede tener titulaciones superiores, como en el caso de los docentes de ciclos superiores de FP. También reclaman el cobro de los trienios para el personal de las guarderías o el personal laboral docente que no se han hecho efectivos, y piden una racionalización e incremento de las plantillas.