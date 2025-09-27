Illa reivindica el feminismo de su Govern y avisa de la "ola reaccionaria" que pone en peligro los avances

El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha acudido este sábado al acto de clausura de la Escola Feminista Dolors Renau, que ha acogido la sede central del partido. Desde allí ha reivindicado los valores feministas de su Govern y ha advertido de que la "ola reaccionaria" que hay en Europa por el auge de la extrema derecha que "pone en peligro" todos los avances que se han logrado hasta ahora en materia de igualdad.

Illa ha empezado su intervención recordando las mujeres del PSC que en su día rompieron moldes y contribuyeron a hacer avanzar el partido desde varios frentes, no solo el de la igualdad. Ha recordado a la pedagoga Marta Mata; la psicopedagoga Dolors Renau -que da nombre a la escuela feminista de los socialistas- y a la escritora Maria Aurèlia Capmany. También ha tenido palabras de elogio para Carme Chacón, que fue la primera ministra de Defensa de la historia de España (2008-2011).

"Un partido como el nuestro no podía mirar hacia otro lado cuando se trata de igualdad. El socialismo y el feminismo son dos conceptos inseparables", ha dicho en su discurso. Después, ha citado a varias de las conselleras de su gabinete como Núria Parlon, titular de Interior, que se encontraba entre el público. El ejecutivo actual de Illa, que formó justo hace un año, está compuesto por nueve mujeres y ocho hombres.

Lluïsa Moret y Salvador Illa, en el centro, en un acto de la escuela feminista del PSC. / Bernat Vilaró / ACN

El presidente de la Generalitat también ha recurrido a varios datos para intentar hacer un radiografía del momento actual que se vive en el mundo en términos de igualdad. Por ejemplo, ha lamentado que hoy en día los parlamentos estén compuestos por solo un 27% de mujeres de media. Pero no todo son números negativos y ha reivindicado que Catalunya está en la posición cuatro en el índice de género de la Unión Europea, seis puntos por encima de la media de la Unión. Pese a todo, ha reconocido que no es suficiente: "Queda mucho recorrido por hacer para conseguir una igualdad real y efectiva".

También ha lanzado alguna pulla contra la extrema derecha. Ha dicho que la violencia machista existe y es real y "negarla no hace ningún favor a las mujeres". Según él, los grandes centros de poder siguen sin tener la igualdad que merecerían, y eso que "tiene un valor incalculable para las organizaciones" que "las mujeres asuman responsabilidades". De hecho ha apelado al "valor transformador de las mujeres" para "frenar la ola reaccionaria" que recorre Europa y otras partes del mundo.

Palestina es un "genocidio"

Illa ha aprovechado el acto sobre feminismo para vincular está causa con otra cuestión que condiciona no solo la política internacional, sino también la española, y que es el conflicto en Gaza. El president ha vuelto a dejar claro que se trata de un "genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino". "Nuestro deber es alzar la voz contra la invasión y la destrucción injustificadas en Gaza", ha dicho. Finalmente, ha hecho un reconocimiento a las mujeres palestinas que, pese a todo, "continúan resistiendo".