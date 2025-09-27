¿Dónde están los protagonistas de Junts pel Sí? 10 años del triunfo de la efímera coalición independentista

Se cumplen diez años de la victoria electoral de Junts pel Sí (JxSí), la coalición entre CDC y ERC que venció en las elecciones al Parlament de 2015, unos comicios que se presentaron como un plebiscito sobre la independencia. Esa fue la primera y última vez que el independentismo intentó una fórmula electoral unitaria para concurrir a las urnas. JxSí logró una amplia victoria con 62 escaños, pero no consiguió la mayoría absoluta (68). Su principal punto en el programa electoral era declarar la independencia en 18 meses. Aquella legislatura desembocó en el referéndum del 1-O. ¿Dónde están sus protagonistas una década después?

El nombre que se eligió para el primer puesto de la lista, Raül Romeva, fue una sorpresa. Exeurodiputado de ICV, había dejado este partido tras abrazar la independencia. Tras aquellas elecciones de 2015 se convirtió en conseller de Exteriores, lo que luego le valdría la condena del Supremo por su papel en el 1-O. Al salir de la cárcel en 2021, se unió a la Fundació Josep Irla, vinculada a ERC, de la que actualmente ejerce de portavoz. También es escritor. A su actual partido le gustaría volver a contar con él de candidato y devolverlo al foco, pero la inhabilitación que aún pesa sobre él -por las reticencias del Supremo a aplicarle la amnistía- se lo impide.

Uno de los ganchos de esa candidatura fue contar con las dos mujeres que se habían convertido en el rostro de las multitudinarias movilizaciones independentistas. Una de ellas era la presidenta de la ANC, Carme Forcadell. Tras los comicios de 2015 se convirtió en presidenta del Parlament y también acabó en la cárcel por el 1-O. Actualmente está jubilada, pero sigue vinculada a varias causas y organizaciones (Nativitat Yarza, Amics de la Casa Macià y Plataforma per la Llengua). Ha tenido ofertas para volver al ruedo, pero defiende que todos los líderes del 'procés' deberían dejar paso a otra generación de dirigentes. "Sería incoherente volver a la primera línea cuando no conseguí el objetivo por el que me presenté", argumentó hace poco en una charla con EL PERIÓDICO.

JxSí logró el mitin más multitudinario en Catalunya hasta la fecha al llenar la avenida Maria Cristina. / FERRAN SENDRA

El otro gran rostro de las movilizaciones independentistas fue Muriel Casals, la presidenta de Òmnium Cultural, que iba en el tercer puesto de la candidatura. Si Forcadell encarnaba la 'rauxa' del movimiento, ella, con un tono siempre reposado, representaba el 'seny'. Su vida acabaría de forma abrupta solo unos meses después de las elecciones. Murió atropellada por un ciclista el barrio barcelonés del Eixample. En su despedida, el president Artur Mas la elogió así: "De todos nosotros, la mejor era Muriel Casals".

JxSí arrancó como una de las jugadas más hábiles del entonces president Artur Mas, pero acabó siendo el principio del fin de su carrera política. Como su partido, CDC, estaba entonces en un ciclo electoral a la baja, presionó a Junqueras para formar la coalición con ERC, que estaba en un ciclo al alza. Además, aunque fue el número cuatro de la candidatura, se garantizó que tras los comicios sería él y no Romeva quien optaría a volver a ser investido presidente de la Generalitat. Sin embargo, el plan no acabó bien: la CUP se negó a investirle y le envió a la "papelera de la historia". Siempre se ha especulado sobre su posible regreso. Ahora, a las puertas de cumplir 70 años, está en las quinielas para ser el candidato de Junts en Barcelona en las municipales de 2027.

Junqueras, presionado por Mas y las entidades, tuvo que aceptar a regañadientes la creación de JxSí. Su voluntad era presentar a ERC en solitario, ya que las encuestas le auguraban la posibilidad de ganar. Tras aquellos comicios, fue vicepresidente del Govern y nunca quiso repetir aquella fórmula de unidad electoral. Su argumento es que el independentismo, presentándose en coalición, obtenía menos diputados que yendo en candidaturas separadas. Diez años después -cuatro de ellos en prisión por el 1-O-, sigue en primera línea con el mismo objetivo que le 'quitaron' ese 2015: ser el próximo candidato de ERC a presidente de la Generalitat. Para serlo, ahora su rival no es Mas, sino el Supremo que no le aplica la amnistía.

Oriol Junqueras y Artur Mas en la noche electoral de los comicios al Parlament de 2015. / FERRAN NADEU

Otro fichaje destacado de la candidatura fue, en el número seis, Eduardo Reyes. Como presidente de Súmate, la asociación independentista de castellanohablantes, su misión era atraer a los votantes que tenían el castellano como lengua de uso habitual. Fue diputado aquella legislatura y la siguiente y con el tiempo pasó de estar en la órbita de ERC a la de Junts. En conversación con EL PERIÓDICO, explica que tiene un "recuerdo bonito" de aquella campaña, aunque acabó "defraudado" porque en el otoño de 2017 él quería "ir hasta el final pasara lo que pasara" y no fue así. Hoy en día vive lejos de la política: "Me dedico a jugar a petanca y a disfrutar de la vida que me queda".

Otro de los grandes reclamos que buscaba ofrecer la candidatura de JxSí era contar con figuras independientes de la sociedad civil que destacaran en alguna materia. El primero de todos era, ocupando el puesto siete, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Oriol Amat. Estuvo en el escaño los dos años de la legislatura y no repitió. Volvió a la docencia llegando a ser el rector de la UPF (2021-2023). Actualmente, dirige el Observatori de la Pime de la patronal catalana de la pequeña y la mediana empresa, Pimec.

Forjada en el sindicato UGT, era por aquel entonces uno de los valores al alza de Convergència. Consellera, vicepresidenta y portavoz del Govern de Mas, tuvo un papel preponderante en la candidatura (número 8). Tras las elecciones repitió en el Govern de Puigdemont y evitó la cárcel porque, meses antes del referéndum, fue cesada en una remodelación del ejecutivo. Lideró brevemente el PDECat en 2018 y sigue vinculada a la política: desde 2019 es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

JxSí celebró su noche electoral en el Born Centre Cultural de Barcelona. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Aquella candidatura también incluyó los pesos pesados de los dos partidos. El puesto número 9 fue para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que luego sería la portavoz del grupo en el Parlament y una de las ideólogas del referéndum. Esquivó la prisión porque, justo el día antes de que se dictara su ingreso en prisión, en marzo de 2018, se fue a Suiza. No pudo regresar hasta julio de 2024. Aguantó en la primera línea hasta diciembre de ese mismo año y, a diferencia de Junqueras, no quiso repetir otro mandato al frente del partido. Acabó fijando su residencia en Ginebra, donde vive con su familia completamente alejada de la política.

Cerró la lista de los diez primeros puestos Jordi Turull, en aquella época diputado de CDC curtido en mil batallas. Tuvo la misión, junto a Rovira, de intentar mantener la cohesión de un grupo parlamentario tan heterogéneo como ese que se dividió en más de una votación. Tres meses antes del 1-O, Puigdemont le nombró consejero de Presidencia. Pudo convertirse en presidente de la Generalitat en la siguiente legislatura, en 2018, pero la CUP lo evitó y el día después fue encarcelado. Junto a Junqueras, es el representante de aquella candidatura que sigue más expuesto: es el secretario general de Junts per Catalunya.

JxSí captó a destacados representantes del mundo de la cultura y el deporte. Por ejemplo, el cantautor Lluís Llach lideró la candidatura en la provincia de Girona. Fue diputado toda la legislatura y aunque, nunca más quiso repetir como diputado, aquello le dio un altavoz político que ha mantenido hasta hoy. Desde 2024 lidera la ANC y es el encargado de intentar recuperar el pulso del independentismo en las calles. En la última Diada llamó a la desobediencia contra la sentencia que cuestiona la inmersión lingüística en las escuelas catalanas.

Lluís Llach en su época de diputado de JxSí junto a los parlamentarios Lluís Corominas y Gabriela Serra. / FERRAN SENDRA

El liderazgo de la circunscripción de Tarragona fue para el catedrático de Economía Germà Bel. Él representaba no solo al mundo académico, sino también a alguien con pasado en el PSC -fue diputado en el Congreso una década antes- que había dado a España por irreformable para defender la independencia. Estuvo en el Parlament durante todo el mandato y aunque le ofrecieron repetir, lo rechazó. Nunca dejó las clases -lo compaginó la tarea parlamentaria- y hoy sigue en la Universidad de Barcelona. Considera que Junts pel Sí "valió la pena" y de la experiencia se llevó algunas "lecciones". Por ejemplo que la independencia de Catalunya sería "más probable" con un "partido independentista hegemónico". Su experiencia es que las "peleas" entre ERC y CDC lastraron el proyecto. Él las pudo ver de cerca.

El liderazgo en Lleida fue para el profesor de Filosofía y catedrático de Secundaria Josep Maria Forné. No era el candidato más mediático, pero era un perfil muy vinculado a la sociedad civil leridana como miembro de Ómnium Cultural y presidente del Banc dels Aliments, entre otros. Fue diputado dos legislaturas y luego saltó a la Generalitat en gobiernos de Junts y ERC. Hoy en día vuelve a ejercer de profesor de filosofía. Cuando mira 10 años atrás considera que el "saldo es positivo". Admite que hubo "decepciones", pero se queda con el impacto que tuvo la candidatura y el "enorme compromiso de la ciudadanía".