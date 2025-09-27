Miembros de Junts y ERC que formaron JxSí se reencuentran en un almuerzo en Barcelona

A pesar de la distancia actual entre las direcciones de Junts per Catalunya y ERC, miembros de los dos partidos se han reecontrado este sábado por el décimo aniversario de la victoria de la coalición Junts pel Sí (JxSí). Según ha avanzado Europa Press y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, una treintena de personas que formaron parte de esta alianza electoral se han citado para almorzar en un restarante del barrio del Born en Barcelona.

Entre los que aistentes han destacado nombres como el del actual secretario general de Junts, Jordi Turull, o el del presidente del Parlament, Josep Rull. También de este espacio ha acudido la exconsellera Irene Rigau y el expresident del PDeCat, David Bonvhí, que actualmente es director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo del Govern de Salvador Illa. Por la parte de ERC han acudido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exconsellera Dolors Bassa y el exviceconseller del Govern de Pere Aragonès, Sergi Sabrià.

Junts pel Sí fue la coalición electoral que formaron CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya y Moviment d'Esquerres para las elecciones al Parlament de 2015. La alianza, que nunca más se ha repetido, logró una amplia victoria de 62 escaños, pero se quedó a seis de la mayoría absoluta en unas elecciones que se presentaron como un plebiscito sobre la independencia.

El resultado obligó a JxSí a negociar con la CUP, que obtuvo 10 diputados y la llave de la investidura, lo que acabó forzando el paso al lado al frente de la Generalitat de Artur Mas, que propuso como candidato alternativo a la presidencia a Carles Puigdemont para evitar una repetición electoral. El expresident Mas no ha acudido a la cita, como tampoco lo han hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras, o el actual presidente de la ANC, Lluís Llach.