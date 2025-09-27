Encuentro
La Casa Blanca distribuye cuatro días después la imagen del saludo del Rey con Trump en Nueva York
La imagen se tomó en la recepción del presidente de EEUU a los cabezas de delegación de la Asamblea de la ONU, donde el Rey pidió a Israel detener la "masacre" en Gaza
EFE
La Casa Blanca ha distribuido este sábado la imagen del saludo entre Felipe VI y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la recepción que este ofreció a los cabezas de delegación asistentes a la Asamblea de la ONU en Nueva York.
La foto, en la que también aparece la esposa del presidente norteamericano, Melania Trump, fue tomada en el hotel neoyorquino donde en la noche del pasado martes se ofreció la recepción, a la que el Rey asistió como cabeza de la delegación española.
Los tres aparecen en la imagen sonrientes, mientras el presidente Trmp hace el gesto de aprobación con el pulgar de su mano derecha hacia arriba.
El Rey estuvo en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que ha coincido con el 80 aniversario de Naciones Unidas, e intervino en la segunda jornada en representación de España.
En su discurso, Felipe VI aseguró ante la Asamblea General de la ONU que a España le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, y ante ello, pidió que la comunidad internacional no mire para otro lado y a Israel que detenga la "masacre".
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada
- Pedro J. Ramírez: 'Tres grandes empresas españolas pusieron tres millones de euros cada una para financiar mi despido de El Mundo
- Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez peinado | EN DIRECTO
- El juicio del fiscal general del Estado se celebrará antes que el de la pareja de Ayuso
- ¿Por qué juzgará a Begoña Gómez un jurado popular por el delito de malversación de caudales?
- El juez Peinado decide que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación