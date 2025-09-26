La subida de la tasa turística en Catalunya se aplaza de nuevo hasta al menos el 1 de abril

El incremento de la tasa turística, que inicialmente tenía que entrar en vigor el pasado mes de mayo pero que acabó aplazándose hasta este mes de octubre, se posterga nuevamente hasta al menos el 1 de abril del año que viene. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Govern y los grupos parlamentarios con los que negocia, principalmente ERC y los Comuns, admiten que las conversaciones no han avanzado lo suficiente tras la vuelta de las vacaciones y que, por lo tanto, no se cumplirá con el plazo que se habían fijado para que la subida se aplicara ya este otoño.

La cuestión clave que explica este nuevo retraso es que el decreto que tiene que recoger la subida de la tasa establece que los nuevos incrementos serán de aplicación en el primer periodo de liquidación que haya a partir de la entrada en vigor de la norma. El impuesto se liquida dos veces al año: en octubre y en abril. Como todos los actores de la negociación ya asumen que no habrá acuerdo para este octubre, sitúan la entrada en vigor para el próximo periodo de liquidación. Esto significa que la temporada turística que se abre ahora, la de otoño-invierno, se hará con la tasa actual y que los cambios, si acaban llegando, entrarán en vigor a partir del próximo mes de abril y serán ya para la temporada de primavera-verano.

El conflicto

Para entender el conflicto hay que ir hasta principios de este año. Por aquel entonces, tanto el Govern (PSC) como ERC y los Comuns estuvieron de acuerdo en que había que subir la tasa, pero discreparon en cómo aplicar los aumentos. Así, coincidían en que había que subirla en Barcelona, pero no se ponían de acuerdo en cómo había que regularla en el resto de Catalunya. El primero de los pactos que selló la conselleria de Economia fue con los Comuns y establecía que la tasa se duplicaría hasta los 7 euros y Barcelona podría cobrar hasta 15 euros en el caso de los hoteles de cinco estrellas. Al mismo tiempo, se establecía que todos los municipios podrían aumentar los ingresos aplicando un suplemento que hasta ahora solo la capital catalana tiene potestad de implementar (ver columna gris del gráfico). Pero ERC quiere que los alojamientos turísticos que no están en la capital catalana tengan una tarifa diferente en función de si es temporada alta o baja (columna amarilla). Esto disgusta a los Comuns, que lo rechazan y considera que supone dar ventaja, por ejemplo, a los alojamientos de lujo de la temporada de esquí.

Este desacuerdo entre las tres partes provocó un episodio surrealista en el Parlament el pasado 7 de mayo. Aquel día, se aprobó por sorpresa un decreto que el Govern ya había comunicado al sector turístico que no entraría en vigor. Un decreto que, a los pocos días, la propia Generalitat dejó en suspenso. Esto provocó que, durante un tiempo, los establecimientos turísticos tuvieran dudas sobre qué tasa tenían que aplicar a los clientes. El ejecutivo catalán llegó a pedir disculpas por la "inseguridad jurídica" que aquello provocó.

Tras este episodio, las tres partes convinieron que no podría volver a ocurrir y se emplazaron a seguir negociando, aunque el Govern no ha logrado hasta ahora sentarse en una mesa a tres con sus socios. Además, tras retomarse la legislatura, admiten que todavía "no han entrado a fondo" para desencallar el asunto.

Las negociaciones

Los Comuns no dan su brazo a torcer y continúan rechazando el modelo por temporadas de ERC. De hecho, el Executiu logró su 'sí' a la congelación de la subida a cambio de que los 59 millones que se dejaban de recaudardurante estos cinco meses de retraso -de mayo a septiembre- se destinaran a vivienda. Ahora, el aplazamiento sumará seis meses más, pero el partido no tiene intención de hacer 'casus belli' mientras se llegue a tiempo para la próxima temporada de verano. Dan por hecho que, ahora sí, se cumplirá el plazo.

Fuentes de ERC consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que se han acercado las posiciones y son optimistas con llegar a un pacto próximamente. Exponen que este nuevo retraso no se debe a que se mantenga inalterable el "desacuerdo" entre las partes, sino a que el "calendario" obligaba a negociar a un ritmo que no han podido cumplir. Eso sí, mantiene que hay que diferenciar el aumento que se aplicará en Barcelona al que se aplicará en el resto de Catalunya. "No podemos tratar a todo el país como si fuera Barcelona", insisten estas fuentes. La nueva tasa debería salir de un consenso entre la propuesta que pactaron los Comuns (columna gris del gráfico) y la que luego propuso ERC (columna amarilla).

A la espera de que se resuelvan los intríngulis de la tasa turística, el que respira aliviado una temporada más es el sector hotelero, que en su día puso el grito en el cielo por una subida del impuesto que, alertó, podría ser disuasorio para que los visitantes escojan Catalunya como destino.