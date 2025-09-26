Año Candel
Illa llama a no caer en el "miedo" a la inmigración que agitan los que buscan "dividir la sociedad"
El Gobierno sitúa la nueva postura del PP sobre inmigración "en contra de los derechos humanos"
El Govern lamenta que Catalunya no pueda tener las competencias en inmigración por el veto de Podemos: "No es una ley racista"
La política catalana mira con preocupación las encuestas que auguran un incremento del apoyo a la extrema derecha. No hay partido que no esté debatiendo en su sala de máquinas la estrategia a seguir para que sus votantes no tengan la tentación de mirar hacia Vox o Aliança Catalana. Y también el Govern analiza de cerca una tendencia que asegura querer revertir con sus políticas. Este mismo viernes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado el acto central del centenario del nacimiento de Paco Candel en Sant Adrià de Besòs para hacer un llamamiento a no sucumbir ante el "miedo" que agitan los que buscan "dividir la sociedad".
Sus palabras llegan justo el día después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiera "priorizar la inmigración culturalmente próxima" y expulsar a los que delincan. También en una semana en que el Congreso ha rechazado la cesión de las competencias en inmigración a la Generalitat reclamada por Junts por el voto en contra de Podemos, que tacha de "racista" la iniciativa. "Cuidado con caer en la tentación de hacer discursos fáciles y maniqueos que culpen a la inmigración de todos los males", ha advertido Illa.
Cuidado con caer en la tentación de hacer discursos fáciles y maniqueos que culpen a la inmigración de todos los males
Siguiendo el legado vigente de Candel, el president ha hecho hincapié en que "diferenciar entre catalanes y no catalanes" no contribuye a la cohesión social. En todo caso, ha añadido, la división que hay que afrontar es "entre los que tienen y los que no tienen", en referencia a las desigualdades de renta teniendo en cuenta que hay una brecha salarial del 30% entre los nacidos en Catalunya y los que provienen de otros países. "La inmigración nos hace un país mejor. Todo aquel que viene a mejorar Catalunya es catalán", ha subrayado apelando a ver con "esperanza" que lleguen personas migradas que pueden "enriquecer" culturalmente Catalunya.
Según el president, hay que "entender" las preocupaciones de la ciudadanía cuando "cambia el paisaje humano", pero también atender las necesidades que se crean. La receta para atajar esas inquietudes, ha defendido, debe ser "reducir las desigualdades, ayudar a las familias y a los barrios que más lo necesitan" y, al mismo tiempo, garantizar que todo el mundo "comparte" los mismos derechos y deberes.
"Esperanza" como antídoto
De hecho, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, ha asegurado que "se necesitan nuevos Candels" y ha apelado a la memoria de las olas migratorias de los años 60 y 70 de ciudadanos de otras comunidades autónomas, como Andalucía o Extremadura, y la aportación que hicieron a Catalunya no solo a nivel económico, sino en defensa de la democracia, del catalán, del Estatut y de reclamación de servicios públicos. "Hoy eso sucede con personas nacidas en otros países. Unos y otros han transformado y enriquecido el país y han hecho una Catalunya abierta al mundo", ha defendido.
Illa ha concluido apelando a la "esperanza" frente al "miedo" y a no entender el mundo como un "juego de suma cero" en el que unos pierden lo que otros ganan. "Apelo a la actitud esperanzada de futuro, que es el mensaje que nos lanza Candel ante los que trabajan para dividirnos en un momento en que las sociedades deben estar cohesionadas", ha zanjado, además de recordar que esa cohesión y prosperidad tiene su nido en la escuela.
