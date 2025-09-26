Junts acusa a Andalucía de fomentar deducciones fiscales "con el dinero de los catalanes"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de estar fomentando deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

"Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. No son solo las competencias en materia de inmigración, es la financiación", ha asegurado Turull en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.

Turull ha hecho referencia a las últimas deducciones fiscales anunciadas por la Junta de Andalucía: el próximo año podrán deducirse un 15 por ciento de la cuota del gimnasio, hasta un límite de cien euros anuales, así como los gastos veterinarios de los animales de compañía durante el primer año de convivencia con el animal.

"Se nos están colapsando muchos servicios. El cuerpo ha crecido y el traje es el mismo. ¿Por qué tenemos tanta discusión con el tema de la financiación?", ha asegurado el secretario general de Junts, que ha añadido que el fenómeno migratorio "supone una absoluta tensión" de muchos servicios públicos en Catalunya y ha reivindicado las competencias para gestionar la inmigración como herramienta "para salvar la nación y la identidad".

Catalunya, ha explicado Turull, "está preparada para tener seis millones de habitantes, y en poco tiempo ha pasado a ocho millones", lo que hace necesarias "una serie de políticas" para evitar la "absoluta tensión de muchos servicios".

Por ello, ha vuelto a reclamar el traspaso de competencias en materia de inmigración para Catalunya, una votación que el pasado martes no salió adelante en el Congreso de los Diputados por el voto negativo de PP, Vox, Podemos y algunos diputados de Sumar.

Son unas competencias, para Turull, que deben servir para "salvar la nación, la identidad y dar un mejor bienestar a los que hace quince días que están aquí o a los que llevan 30 años".

"No se nos puede estropear el ascensor social y no podemos no tener herramientas para arreglar el ascensor social", ha indicado Turull, que ha vinculado el traspaso competencial al "problema estructural de la infrafinaciación" de Catalunya.