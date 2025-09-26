El Govern y el Comité de las Regiones se unen en defensa de una financiación de la UE que tenga en cuenta las regiones

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este viernes con la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, y el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch. En una comparecencia posterior en el Palacio de la Generalitat, Duch ha insistido en la importancia de que el Consejo de Ministros de la UE apruebe un mecanismo de financiación que tenga en cuenta las regiones europeas.

En esta misma línea, Tütto ha hablado del futuro de Europa y de los objetivos de financiación del Comité Europeo de las Regiones, además de defender la voz de las entidades subestatales en el proyecto europeo. Tütto ha subrayado que las regiones son la argamasa que mantienen la UE unida, por lo que ha reivindicado que hay que tener en cuenta todas estas entidades.

Por su parte, Duch ha afirmado que la visita de Tütto al Palau de la Generalitat es la más relevante de las que hace la presidenta en su paso por Catalunya y ha destacado que el Comité de las Regiones permite a la Generalitat tener mayor influencia y visibilidad en Bruselas. El conseller espera que el dictamen del Govern sobre la necesidad de la futura cooperación y desarrollo de la UE tenga en cuenta la voz de las entidades subestatales.

Duch y Tütto ya se reunieron este jueves en la conselleria de Exteriors. El conseller destacó la voluntad de Catalunya de participar en las discusiones sobre el nuevo marco financiero plurianual y de incidir en la política de cohesión. Duch también compartió con Tütto las iniciativas que el ejecutivo catalán quiere impulsar en las comisiones del Comité, como la propuesta de dictamen para promover la cooperación al desarrollo descentralizada, que se votará en la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) el 1 de octubre, y en el plenario del Comité.

Reimpulso de la participación en el Comité de las Regiones

El refuerzo de la presencia y la influencia de Catalunya en el Comité de las Regiones es una "prioridad estratégica" del Govern, plasmada en el Plan Bruselas. En este sentido, la primera decisión que tomó el ejecutivo de Illa fue recuperar la participación directa del presidente de la Generalitat en el Comité como miembro titular después de más de una década.

Además, el conseller Duch, como miembro suplente, ha intervenido en varias ocasiones para defender cuestiones como un presupuesto con una política de cohesión "reforzada y descentralizada", la ampliación de los estados miembros de la UE o la necesidad de una política de cooperación al desarrollo que apodere a los gobiernos locales y regionales.

La visita de la presidenta Tütto a Barcelona se suma a las visitas de este año del presidente del Consejo Europeo, António Costa, de las vicepresidentas de la Comisión Europea Teresa Ribera y Roxana Mînzatu y de la comisaria Dubravka Šuica.