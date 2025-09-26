ERC y Comuns avisan a Illa de que no tiene su apoyo ni para empezar a negociar los presupuestos

El Parlament ha acogido este viernes el primer debate del nuevo curso político en Catalunya. No ha sido en el hemiciclo, sino una planta más abajo, en el auditorio, y organizado por el programa 'Aquí parlem' de RTVE y con la participación de todos los portavoces parlamentarios. Son muchos los temas que se han abordado, pero han sobresalido dos. El primero, que hoy por hoy el president Illa no tiene ningún apoyo -más allá del de su partido, el PSC- para aprobar los presupuestos de 2026. El segundo, que varios partidos han decidido pasar al ataque contra Aliança Catalana de Sílvia Orriols ante el auge que detectan algunas encuestas.

El problema del Govern no es tanto que no tenga los votos necesarios para las cuentas de 2026, algo que sería más o menos normal a tres meses de terminar el año, sino que ahora mismo no tiene ningún partido que esté dispuesto a sentarse a negociar en una primera reunión exploratoria. Ni tan siquiera los dos socios de Illa en esta legislatura, ERC y los Comuns. La portavoz de ERC, Ester Capella, ha exigido a los socialistas "avances claros" en la nueva financiación y en el traspaso a Catalunya de la gestión del IRPF. "Como no estamos aquí, no hablaremos de presupuestos ni de nuevos acuerdos", ha afirmado.

El representante de los Comuns, David Cid, ha apuntado en la misma dirección. Su partido denuncia que el Govern no ha cumplido con varios pactos pendientes y, por lo tanto, no puede firmar nuevos. Ha citado tres: la creación de una unidad antidesahucios; los 37 millones de inversión en clases de refuerzo en los colegios de Catalunya y la reducción de las listas de espera en sanidad. "El país necesita presupuestos, pero no podemos darle un cheque en blanco", ha concluido.

Del resto de partidos, las posibilidades de Illa aún son menores. Junts, en pleno debate interno sobre si retira el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso, ni contempla abonar una estrategia de diálogo con el PSC en el Parlament. Su portavoz, Mònica Sales, ha dicho que el de Illa es un Govern de "mala gestión e inestabilidad" que no podrá contar con ellos. Tampoco la CUP tiende su mano. Eso sí, Laure Vega ha dicho que en Catalunya "suspende" tanto el Govern como la oposición mientras haya gente que no tenga acceso a la vivienda o tenga que tirar de aceite de girasol porque no le llega para el aceite de oliva.

Menos aún Illa podrá mirar a partidos como el PP, Vox, y Aliança, que le culpan de todos los males, incluso del riesgo de que se instaure una "república islámica" en Catalunya, según Joan Garriga (Vox). "Aliança trabaja para derribar el Govern, no para facilitarla la gobernanza", ha avisado Sílvia Orriols (AC). "Catalunya está peor que hace un año", ha rematado Juan Fernández (PP).

Somos optimistas. Este es un gobierno que cumple Elena Díaz — Portavoz del PSC en el Parlament

La representante del PSC, la portavoz Elena Díaz, ha intentado quitar hierro a este panorama sombrío defendiendo que el Govern de Illa es "sólido" y mostrándose convencida de que sabrá encontrar la tecla para que ERC y Comuns venzan sus reticencias actuales. Según ella, ya hay en marcha conversaciones con "los socios de investidura para cerrar acuerdos" para luego "empezar a sentarse para hablar de presupuestos". "Somos optimistas. Este es un gobierno que cumple", ha zanjado.

¿Cambio de paradigma?

La cita de este viernes también era interesante porque se trataba del primer debate de estas características en el que participaba Aliança Catalana. Hasta esta legislatura la extrema derecha independentista no ha tenido representación en el Parlament y, por lo tanto, no podía tener presencia en formatos como este de medios públicos. El debate ha dejado intuir que varios partidos del hemiciclo han decidido pasar al ataque contra la formación de Orriols e intentar hurgar en sus incoherencias. Un cierto cambio de paradigma respecto a lo que venía sucediendo hasta ahora, ya que estos partidos intentaban no dar cancha a Aliança ante el riesgo de potenciar su visibilidad.

Solo lanzas titulares, titulares y titulares; pero, a la hora de la verdad, poca cosa Mònica Sales — Portavoz de Junts en el Parlament

En un instante de la contienda, Orriols ha hilvanado su tradicional discurso en contra de la "casta política" que solo se preocupa por "defender sus sillas" y que "no percibe la realidad que se sufre en las calles" porque está en "casas ajardinadas con seguridad privada". Aquí se ha producido un 'clic' en el debate. Sales le ha reprochado a Orriols que hable de casta cuando es su partido quien falta a sus responsabilidades en el Parlament, como la ausencia reiterada en las comisiones. "Siempre dejan la silla vacía en la Junta de Portavoces", ha criticado. "Solo lanzas titulares, titulares y titulares; pero, a la hora de la verdad, poca cosa", le ha espetado a Orriols.

También Cid ha entrado en el cuerpo a cuerpo: "Eres más casta que yo porque acumulas cargos [Orriols es alcaldesa y diputada]". Cuando la líder de AC ha intentado defenderse alegando que solo cobra un sueldo, entonces ha entrado en acción Capella para recordar que esto no es ningún mérito, sino la aplicación de una ley que establece que solo se puede cobrar un sueldo público. La portavoz republicana, también ha vinculado Aliança con el nazismo: "En la Alemania de entreguerras se hacía el mismo discurso de la casta. Es un discurso deshumanizado". Con la veda abierta, Vega (CUP) ha dicho que Orriols solo ataca a la gente corriente y nunca tiene palabras duras para "los grandes banqueros o Netanyahu". "Usted solo va contra los débiles", ha concluido.

Como Aliança Catalana tiene frontera de voto con Vox y PP, también ha recibido pullas por ese lado. Garriga, por ejemplo, ha acusado a Orriols de querer las competencias de inmigración para la Generalitat para expulsar a los "vascos, madrileños, andaluces y catalanes que hablan en español" de Catalunya. Fernández (PP) ha considerado que esta delegación de competencias "rompe la soberanía nacional" y no es la solución para "la inmigración descontrolada".