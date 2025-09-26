Los partidos activan el modo electoral en Barcelona: estos son los candidatos confirmados, los posibles y los descartados

A un año y ocho meses para las elecciones municipales de 2027, de momento, ningún partido ha nombrado de forma oficial a su candidato. Sin embargo, hay tres que se dan por seguros. El que tiene todos los números de repetir como cabeza de lista del PSC es el actual alcalde, Jaume Collboni, a quien la última encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO le da una victoria holgada ante unos contrincantes aún difusos. También se prevé que Elisenda Alamany lidere la lista de ERC, tras haber hecho tándem con Ernest Maragall en dos ocasiones y haber ganado la plaza de secretaria general de la formación en las primarias de hace un año; y, si no hay cambios de última hora, Daniel Sirera concurrirá por segunda vez con el PP.

La gran duda es a quién presentará Junts, que en 2023 consiguió ganar contra todo pronóstico, pero cuyo resultado no permitió a Xavier Trias gobernar. Los Comuns, por su parte, están a punto de poner en marcha la maquinaria para decidir candidato, una carrera en la que Gerardo Pisarello gana enteros después de que Janet Sanz se haya autodescartado.

Después de que la encuesta del GESOP señalara que aún hay un elevado porcentaje de indecisos y un notable desconocimiento entre el electorado de los principales líderes del ayuntamiento, EL PERIÓDICO analiza las opciones de cada partido.

Junts lleva meses postergando la elección de su candidato. "Lo comunicaremos cuando lo tengamos claro", avisó el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en EL PERIÓDICO la semana pasada. El reto es mayúsculo. En 2023, Trias consiguió ganar las elecciones anunciando su candidatura tan solo unos meses antes de los comicios, aunque no pudo levantar la vara de mando por una alianza 'in extremis' entre el PSC, los Comuns y el PP. Su sustituto al frente del grupo municipal, Jordi Martí, aspira a liderar la candidatura, pero tiene varios contrincantes, como el vicepresidente del partido y también concejal en Barcelona, Josep Rius. Sin embargo, la dirección ambiciona poder tener un fichaje al estilo Trias. Joaquim Forn y Artur Mas han recibido ofertas, aunque de momento han declinado volver a la primera línea política. Y también se han ofrecido otros excargos de la formación como Josep Maria Argimon, cuyo nombre se ha incluido en encuestas internas.

Por primera vez, Jaume Collboni será de nuevo candidato a la alcaldía sin que dentro del PSC se cuestione su rol como cabeza de lista, puesto que esta vez lo hará ostentando la vara de mando. Atrás quedan los sondeos que el PSC había hecho sobre otros posibles nombres que garantizaran una victoria. Ahora, nadie duda de que él debe presentarse por cuarta vez para continuar liderando el gobierno municipal y la intención del partido es formalizar esta decisión cuando falten pocos meses para las elecciones. Consideran que no hay necesidad de hacerlo antes y que, visto el elenco del resto de partidos y las últimas encuestas, creen tener garantizada la 'pole position'.

Jaume Collboni, en la sala de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Los Comuns es otro de los partidos que también afronta el reto de escoger un nuevo candidato que tomará el relevo a Ada Colau, cuyo liderazgo admiten que es difícil de suplir. Justo esta semana Janet Sanz, que ha pilotado el grupo municipal desde que la exalcaldesa se fue del ayuntamiento, ha anunciado que deja la política. Desde el congreso del mes de julio, el partido está aupando a Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso, para que dé el paso de intentar recuperar la alcaldía con el encargo de tejer complicidades con partidos como ERC y la CUP. Será a finales de año cuando los Comuns celebrarán unas primarias para escoger no solo el cabeza de lista, sino el tándem que se presentará a los comicios de 2027.

Xavier Trias y Ada Colau, después de almorzar juntos a 5 meses de las elecciones / JxCat

La dirección de ERC tiene decidido que su candidata en Barcelona sea la actual secretaria general de la organización, Elisenda Alamany. Hace tiempo que era un secreto a voces y, desde hace unas semanas, ella misma ha expuesto en público que ambiciona el reto. Es una evolución natural, teniendo en cuenta que en los dos últimos comicios municipales fue la número dos del candidato, Ernest Maragall. Solo hay una duda en el aire y es si los sectores críticos que actualmente tiene ERC -y que se formaron tras las crisis que el partido vivió el año pasado- presentarán a un aspirante alternativo. Si es finalmente lo presentan, Alamany deberá batirse en unas primarias para conseguir la nominación.

La única opción que tiene sobre la mesa el PP en este momento es dar continuidad a Dani Sirera. Se trata de un veterano del partido, con una larga trayectoria que incluye haber presidido la formación en Catalunya entre 2007 y 2008. Tras años alejado del foco político, fue el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le pidió regresar a la primera línea en 2023. Cercano a Miguel Tellado, Sirera ha ido ganando peso interno en estos dos años: entró en la Ejecutiva Nacional del partido en el último congreso y poco a poco ha ido consolidando su influencia en Génova, lo que despierta recelos dentro del PP catalán. Desde el entorno del alcaldable se da por hecho que repetirá como candidato en 2027, pero la decisión se tomará en Madrid.

También en Vox hay movimientos internos en torno a la elección del candidato. La decisión la tomará finalmente el comité ejecutivo nacional, pero tendrá un peso importante la preferencia del presidente del partido en Catalunya, Ignacio Garriga. Una de las opciones sobre la mesa es mantener a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien Vox irrumpió en el ayuntamiento en 2023. Sin embargo, también se barajan otros nombres como el de Joan Garriga, primo de Ignacio y portavoz del grupo parlamentario en el Parlament. Su candidatura permitiría a Vox ganar proyección pública. Según la encuesta publicada por EL PERIÓDICO, Oro-Pulido es el líder municipal menos conocido: solo uno de cada diez barceloneses lo identifica.

No tiene representación actualmente, pero aspira a recuperarla. Los anticapitalistas lograron entrar al Ayuntamiento en 2015, pero quedaron fuera tanto en 2019 como en 2023. Fuentes de la CUP aseguran que ya tienen algunos nombres sobre la mesa y apuntan que intentarán concurrir con una fórmula que vaya más allá de sus siglas.

La encuesta de este diario también pronosticó la entrada de Aliança Catalana en el consistorio. El partido de Sílvia Orriols planea presentarse por primera vez en la capital catalana. De momento, no han anunciado su candidato, pero ya cuenta con un local de campaña en pleno distrio del Eixample.