Francia

Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por la financiación libia de su campaña de 2007

Sarkozy.

Sarkozy.

EFE

París
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable este jueves de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña de 2007, en particular por asociación de malhechores.

Sarkozy fue sin embargo absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado. El tribunal va a indicar en los próximos minutos la pena que impone al que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.

El fiscal general acusa al "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" de maniobrar para presentar a González Amador como "víctima" del Gobierno

de asociación ilícita en un caso de financiación con dinero libio

¿Por qué no usa el Rey la palaba "genocidio" para referirse a la masacre de Israel en Gaza?

Turull evita cerrar la puerta a una moción de censura contra Sánchez

Ayuso considera "suicida" la política de Sánchez para Palestina: "Pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España"”

Ayuso: "La Moncloa es un culebrón caribeño"

Ayuso tilda de "culebrón caribeño" la semana política en Moncloa

DIRECTO | La delegada contra la Violencia de Género comparece en el Congreso por las pulseras

