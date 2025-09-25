Junts pide a la CNMV que no autorice la opa del BBVA al Sabadell si queda por debajo del 50%

Junts considera que la opa del BBVA al Banc Sabadell no debería autorizarse "si la operación no alcanza el 50% del capital social" en este primer intento. Así lo ha afirmado el partido en un comunicado, en el que aseguran que estarán "atentos" al papel que tenga la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España en el asunto. Los posconvergentes ya se quejaron en junio de que las condiciones impuestas por el Gobierno no eran suficientes para que el BBVA desistiera de la opa, y creen que la mejora de la oferta les ha dado la razón. "Deberían haber ido más allá", lamenta el comunicado del partido.

En el mismo texto, Junts asegura que se ha opuesto "desde el primer momento" a la opa porque apuesta por "un sistema financiero y bancario catalán propio que se rija desde Catalunya" y denuncia que esta operación "perjudicaría el sistema bancario del país, su economía productiva, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y los intereses de Catalunya".

Sin embargo, la contundente oposición del partido contrasta con la sorpresa que generó el voto a favor de la operación de Pere Soler en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que fue nombrado para el cargo a instancias de esta formación. Soler, que fue director general de los Mossos d'Esquadra cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre de 2017, votó a favor de permitir la opa e hizo posible que la decisión se adoptara por unanimidad. A pesar de que la posición de Soler generó malestar en el partido, públicamente la formación defendió su labor con el argumento de que logró endurecer las condiciones iniciales e introducir unas modificaciones que amparaban al Gobierno a oponerse a la operación.

El comunicado de Junts llega después de que este jueves la CNMV haya aprobado la mejora de un 10% en su oferta por parte del BBVA, algo que el banco de origen vasco anunció el pasado viernes tras haberla negado reiteradamente durante más de 16 meses. Se trata de un paso puramente procedimental y rutinario: el organismo supervisor tenía tres días para comprobar que la mejora era conforme a la ley de opas y toda la documentación estaba en regla.

El plazo máximo para que los accionistas de la entidad catalana interesados puedan aceptar la oferta hasta el 10 de octubre es hasta las 23:59:59 horas.