Turull evita cerrar la puerta a una moción de censura contra Sánchez

Junts sigue insistiendo en que este otoño el partido tomará "una decisión" sobre si continúa apoyando o no a Pedro Sánchez. Sin embargo, la dirección sigue sin aclarar cuál será y, de momento, mantienen abierta la puerta a todas las opciones. Así lo ha dejado claro el secretario general de la formación, Jordi Turull, al ser preguntado en una entrevista en Catalunya Ràdio sobre la posibilidad de que la formación apoye una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Preguntado directamente por este camino, Turull ha optado por no descartar ninguna opción. "Primero tenemos que decidir qué decidimos", ha afirmado. Hasta ahora, el secretario general de Junts siempre había sido muy contundente con esta cuestión y había tachado de "fantasía" la posibilidad de apoyar una moción de censura con PP y Vox.

Turull, que también ha dado por hecho que en caso de elecciones Míriam Nogueras repetiría como candidata de la formación, se ha mostrado este jueves más categórico sobre la posibilidad de que se produzca finalmente una ruptura con el PSOE. El posconvergente se ha quejado de los pocos frutos que el partido considera que ha obtenido de la negociación con los socialistas, dos años después de la investidura de Sánchez, y ha avisado de que "no puede durar más el partido que la prórroga".

Lo ha dicho en referencia al ultimátum que Carles Puigdemont planteó en diciembre de 2024, cuando insto al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Junts desistió de aquella propuesta cuando se consiguió pactar la ley para la delegación de competencias en inmigración, que finalmente fue tumbada este martes en el Congreso con los votos de Podemos junto a PP y Vox.

Lecciones de esta gente [Podemos], ninguna Jordi Turull — Secretario general de Junts

Sobre esta cuestión, Turull ha acusado al partido dirigido por Ione Belarra de "catalanofobia" y de no haberse leído la propuesta, ya que ha asegurado que se limitaba a dar competencias a la Generalitat, sin entrar en cómo debe ser después la gestión de estas políticas. "Se han apuntado a la catalanofobia por cuatro votos. Lecciones de esta gente ninguna", ha afirmado el secretario general de Junts, tras recordar que Belarra no dimitió como ministra del Gobierno cuando 23 migrantes murieron en la frontera de Melilla. También sobre esta cuestión se ha quejado de las críticas recibidas por parte del líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián. "Hay alguien que no sabe decir tres frases seguidas sin insultar a Junts", ha afirmado.

Reunión con los alcaldes

Al margen de esta ley, preguntado por la reunión que mantuvo este miércoles con varios alcaldes de la formación en Manresa que querían expresarle sus preocupaciones de cara a las elecciones municipales de 2027, Turull ha negado que haya malestar entre estos cargos municipales y ha asegurado que el partido está en "plena sintonía". Sobre el crecimiento de Aliança Catalana en las encuestas y las posibilidades de acuerdo con la formación de Sílvia Orriols en los municipios, Turull ha declinado hablar de cordones sanitarios y ha reclamado centrarse en el partido.