Negociación con el PSOE
Turull evita cerrar la puerta a una moción de censura contra Sánchez
El secretario general de Junts carga contra Rufián: "No sabe decir tres frases seguidas sin insultar a Junts"
Jordi Turull: "Quizá un encuentro entre Sánchez y Puigdemont ya es tarde para las negociaciones"
Turull se reúne en Manresa con los alcaldes de Junts que piden centrarse en inmigración y multirreincidencia
Turull acusa a Podemos de querer "aplicar un 155" en Catalunya en materia de inmigración
Junts sigue insistiendo en que este otoño el partido tomará "una decisión" sobre si continúa apoyando o no a Pedro Sánchez. Sin embargo, la dirección sigue sin aclarar cuál será y, de momento, mantienen abierta la puerta a todas las opciones. Así lo ha dejado claro el secretario general de la formación, Jordi Turull, al ser preguntado en una entrevista en Catalunya Ràdio sobre la posibilidad de que la formación apoye una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Preguntado directamente por este camino, Turull ha optado por no descartar ninguna opción. "Primero tenemos que decidir qué decidimos", ha afirmado. Hasta ahora, el secretario general de Junts siempre había sido muy contundente con esta cuestión y había tachado de "fantasía" la posibilidad de apoyar una moción de censura con PP y Vox.
Turull, que también ha dado por hecho que en caso de elecciones Míriam Nogueras repetiría como candidata de la formación, se ha mostrado este jueves más categórico sobre la posibilidad de que se produzca finalmente una ruptura con el PSOE. El posconvergente se ha quejado de los pocos frutos que el partido considera que ha obtenido de la negociación con los socialistas, dos años después de la investidura de Sánchez, y ha avisado de que "no puede durar más el partido que la prórroga".
Lo ha dicho en referencia al ultimátum que Carles Puigdemont planteó en diciembre de 2024, cuando insto al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Junts desistió de aquella propuesta cuando se consiguió pactar la ley para la delegación de competencias en inmigración, que finalmente fue tumbada este martes en el Congreso con los votos de Podemos junto a PP y Vox.
Lecciones de esta gente [Podemos], ninguna
Sobre esta cuestión, Turull ha acusado al partido dirigido por Ione Belarra de "catalanofobia" y de no haberse leído la propuesta, ya que ha asegurado que se limitaba a dar competencias a la Generalitat, sin entrar en cómo debe ser después la gestión de estas políticas. "Se han apuntado a la catalanofobia por cuatro votos. Lecciones de esta gente ninguna", ha afirmado el secretario general de Junts, tras recordar que Belarra no dimitió como ministra del Gobierno cuando 23 migrantes murieron en la frontera de Melilla. También sobre esta cuestión se ha quejado de las críticas recibidas por parte del líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián. "Hay alguien que no sabe decir tres frases seguidas sin insultar a Junts", ha afirmado.
Reunión con los alcaldes
Al margen de esta ley, preguntado por la reunión que mantuvo este miércoles con varios alcaldes de la formación en Manresa que querían expresarle sus preocupaciones de cara a las elecciones municipales de 2027, Turull ha negado que haya malestar entre estos cargos municipales y ha asegurado que el partido está en "plena sintonía". Sobre el crecimiento de Aliança Catalana en las encuestas y las posibilidades de acuerdo con la formación de Sílvia Orriols en los municipios, Turull ha declinado hablar de cordones sanitarios y ha reclamado centrarse en el partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada
- Pedro J. Ramírez: 'Tres grandes empresas españolas pusieron tres millones de euros cada una para financiar mi despido de El Mundo
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez peinado | EN DIRECTO
- El juicio del fiscal general del Estado se celebrará antes que el de la pareja de Ayuso
- Podemos tumba con PP y Vox el pacto entre PSOE y Junts para que Catalunya asuma las competencias de inmigración
- ¿Por qué juzgará a Begoña Gómez un jurado popular por el delito de malversación de caudales?
- El juez Peinado decide que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación