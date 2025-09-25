Illa aplaude que Sánchez se presente a la reelección como presidente del Gobierno: "Hay Sánchez para rato"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudido la decisión de Pedro Sánchez de presentarse a la reelección como presidente del Gobierno en las elecciones generales previstas para 2027. “Lo valoro muy positivamente y hago el pronóstico de que volverá a ganar las elecciones y volverá a gobernar. Esto es algo muy bueno para Catalunya y para España”, ha asegurado Illa durante su visita a Londres este jueves. El president ha afirmado que el anuncio le hace “feliz” y ha pronosticado que “hay Pedro Sánchez para rato”.

Illa se ha mostrado confiado en la victoria del líder socialista a pesar de los casos judiciales abiertos contra su mujer, Begoña Gómez, y contra su hermano, David Sánchez, además de la trama de corrupción que implica a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. “Sin duda [la candidatura de Sánchez] es la mejor opción. Yo ya he hecho mi pronóstico para 2027, ustedes me dirán si he acertado o no. El presidente hizo unas declaraciones sobre este asunto que yo comparto y hago mías también: el tiempo nos dará a todos la razón”, ha asegurado.

Financiación y presupuestos

En el plano de la política catalana, el president ha lamentado que no se haya aprobado la delegación de competencias en materia migratoria —una propuesta conjunta del PSOE y Junts— y ha criticado la retórica “excesivamente cargada” y las expresiones “poco ponderadas” de los grupos políticos. “Hago un llamamiento a la serenidad en esta cuestión. Creo que es una buena ley y tenemos que trabajar para hacerla posible desde la serenidad y desde el análisis objetivo”, ha indicado Illa, quien ha dicho que confía en que el fracaso de esta iniciativa no afecte a la aprobación de los presupuestos. “Cada uno deberá rendir cuentas por sus decisiones”.

En el ámbito de la financiación autonómica, Illa ha expresado su voluntad de que se “cumplan los acuerdos firmados”, aunque ha reconocido que “no son asuntos sencillos”. “Tenemos que mirar más la propuesta concreta que quién hace la propuesta, en este caso el Govern de Catalunya. Seguiremos trabajando en esta cuestión”, ha indicado.

El líder del PSC también ha valorado la oferta de compra del BBVA sobre el Banco Sabadell, una decisión que actualmente “está en manos de los accionistas” pero que el Gobierno ha garantizado que cumplirá “con el interés general”. “Lo que preferiría el Govern lo hemos dicho desde el principio, pero pase lo que pase el interés general queda preservado por las decisiones que tomó el Gobierno de España”, ha asegurado, en referencia a la condición de que se mantenga la personalidad jurídica, el patrimonio y la autonomía de gestión del Sabadell durante tres años, extensibles a dos años más.