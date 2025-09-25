El Govern trata de aislar la negociación de los presupuestos del nuevo modelo de financiación

No había ni acabado el mes de agosto cuando Salvador Illa puso en guardia al Govern para abordar cuanto antes los presupuestos de 2026. El president de la Generalitat no contempla la posibilidad de que en su segundo año de mandato tampoco logre aprobar nuevas cuentas y tenga que gobernar con las de 2023, diseñados por el ejecutivo de Pere Aragonès. Pero se agota septiembre y el Executiu ni ha presentado los números ni ha definido un calendario sobre cuándo empezará a explorar el apoyo de ERC y los Comuns, principalmente porque esperaba que a estas alturas ya se hubieran desencallado avances en la financiación singular. Pero el tiempo aprieta, así que el Govern trata de romper el vínculo entre ambas negociaciones.

Para Illa, lograr la cuadratura del círculo no es fácil. Los republicanos han dejado claro por activa y por pasiva que sin avances en el modelo singular de financiación no van a dar su 'sí' a unas cuentas que saben que pueden garantizar la estabilidad del Govern hasta el final de la legislatura. Ergo, subordinan una negociación a la otra bajo el argumento de que no se puede alcanzar nuevos pactos si no se cumplen los que hace meses que se arrastran. Pero en la Generalitat mantienen aún viva la expectativa no solo de tener presupuestos, sino de que estén listos para entrar en vigor el 1 de enero. Entrados ya oficialmente en el otoño sienten el aliento de sindicatos, patronales y entidades municipalistas que reclaman que, esta vez sí, se salga de la situación de prórroga.

Octubre, mes clave

"Vendrá antes la propuesta de presupuestos que la de la financiación singular", dijo este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, apuntando que se avecina un cambio de rasante. Fuentes del ejecutivo admiten que hasta ahora trataban de compasar las dos negociaciones, pero que lo que no pueden asumir es que la ralentización de una arrastre la otra. Hablando en plata: que la tardanza en deshacer el nudo con el Ministerio de Hacienda y alcanzar un acuerdo a tres con ERC no puede llevarse por delante los presupuestos. Así que, cuando acaben la "fase de trabajo interno" se pondrán manos a la obra.

La consellera de Economia, Alícia Romero, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach / Marc Bataller / ACN

Aunque eviten fijar fechas públicamente, el planteamiento es que, suceda lo que suceda con la financiación, la conselleria de Economia se siente a hablar de números con ERC y los Comuns en el mes de octubre para poder estar dentro de plazo. Las dos carpetas, aseguran, tienen que transitar en "paralelo". Con el riesgo, admiten, de que los republicanos no compren esa premisa y rechacen la cita a la espera de noticias de Madrid.

Empezar por los Comuns

Además de un techo de gasto de más de 40.524 millones de euros, la previsión con la que trabajan es el de ajustar el capítulo dos, que tiene que ver con el gasto corriente y de servicios, e incrementar el gasto en inversiones de todos los departamentos, que lamentan que haya sufrido una "cierta congelación" de recursos en los últimos años. Con la concreción de las cifras tratarán de cargarse de argumentos para que ERC entre en la dinámica del acuerdo.

Saben, en todo caso, que el partido de Oriol Junqueras va a ser el flanco más difícil, así que empezarán a labrarse el camino con los Comuns a partir del lunes de la semana que viene, cuando se sentarán con Jéssica Albiach para hacer balance de los compromisos que quedan por cumplir. Advierten de que son unos cuantos, desde la oficina antidesahucios hasta el registro de grandes tenedores o la campaña sobre los derechos de los inquilinos.

El "mal menor" de los suplementos

Pero el Govern, que mantiene que saldará todas esas deudas porque está en proceso, da por sentado que el hueso duro de roer va a ser ERC, especialmente si no llegan pronto gestos de Hacienda. Las concreciones sobre el modelo, aseguran, estarán listas "antes de finales de año", pero eso no excluye que haya gestos antes sobre el modelo de financiación que Pedro Sánchez ha prometido que renovará esta misma legislatura. Las palabras del presidente del Gobierno el pasado fin de semana deberían servir, según el Govern, para "disipar dudas".

Lo que sí que ha descartado hasta ahora el president Illa -si no cambia de tercio- es llevar los presupuestos al Parlament si antes no tiene atado un pacto que le garantice que prosperarán. Por lo que pueda ser, Paneque dejó caer este martes que los suplementos de crédito -el plan B del que se ha echado mano ante la falta de nuevas cuentas- es el "mal menor".