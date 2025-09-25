Caso David Sánchez
Gallardo se defiende desde su escaño de la Asamblea de Extremadura tras la apertura de juicio oral: "Aquí estoy, al frente de mi grupo porque mis compañeros me han votado"
El líder socialista se apoya en la gestión de 21 años como alcalde y sus victorias en las primarias del PSOE para defender su continuidad como líder de la oposición
Insiste en que todas las acusaciones e indicios en su contra son "conjeturas sin base alguna" instigadas por la "maldad" del PP y seis organizaciones de ultraderecha
Rocío Entonado Arias
Una vez más, los problemas judiciales del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, toman protagonismo en el pleno de la Asamblea de Extremadura. "Aquí estoy, al frente de mi grupo, porque a diferencia de usted, mis compañeros me han votado", ha replicado el propio Gallardo a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la sesión de control. Son las primeras palabras del secretario general del PSOE en la Cámara autonómica después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya ratificado la apertura de juicio oral por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el marco del caso David Sánchez.
Lejos de "doblegarse", Gallardo ha aparecido en el Parlamento extremeño arropado por la cúpula del Grupo Parlamentario Socialista asegurando que todos los indicios contra él son "conjeturas sin base alguna". Desde el escaño, ha presumido de gestión, mayorías absolutas y dos victorias en primarias tras 21 años como alcalde de Villanueva de la Serena y 10 al frente de la Diputación de Badajoz.
Críticas al PP
"Usted, señora Guardiola y su partido, acompañado de seis organizaciones de la ultraderecha, han intentado que yo no esté aquí, pero lamento decirle que ni aunque se apoyen en la maldad de esas organizaciones ni tampoco en conjeturas, sin base alguna, van a echarme", ha dicho sin que la presidenta, previamente, hiciera referencia a su procesamiento en el transcurso de una pregunta sobre la crisis del transporte escolar.
"Aquí estoy, al frente de mi grupo para defender los intereses de la mayoría social de esta tierra. A mí me han votado, a diferencia de usted, mis compañeros. No nos vamos a arrugar. Se lo digo claro, no nos van a doblegar", ha insistido.
Respuesta de Guardiola
"Nos tiene agotados y lo ha dicho muy bien, de verle ocupar el poder en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y la Diputación de Badajoz. Jamás ha gobernado, jamás ha gestionado, porque gobernar y gestionar exige pensar y mirar en el interés común por encima de las islas. ¿Por eso se va a sentar en el banquillo?", ha replicado Guardiola.
"Ha beneficiado a sus amigos, se ha vengado de sus enemigos y ha mentido hasta la saciedad para ocupar ese puesto. Y ahora sí, ahora está reinando en el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Muy a pesar de sus propios compañeros y después de pisotear algunos hombres, pero sobre todo a algunas mujeres que tienen más discurso, más dignidad, más respetabilidad y menos problemas judiciales que usted", ha concluido la presidenta.
