Sondeo GESOP: El 40% de los barceloneses quieren un pacto de izquierdas y el 30%, que Collboni siga en solitario

Como sucedía hace un año, la Encuesta Política de Barcelona del GESOP para EL PERIÓDICO vuelve a fotografiar una percepción negativa entre los barceloneses de la evolución recinte de la ciudad. Pero en esta ocasión sí se detecta un cambio de tono relevante, pues aumenta ligeramente el optimismo y la confianza en el futuro, aunque sigue dominando la sensación de estancamiento. Algo más de la mitad de los ciudadanos (51,4%) sostienen que Barcelona ha ido a peor desde que Jaume Collboni es alcalde, frente a uno de cada tres (35,3%) que opinan que está igual y un 12,1% que cree que ha mejorado. Los porcentajes apenas han variado en los últimos 365 días.

Al ser preguntados por cómo estará la ciudad dentro de un año, la fuerte división de opiniones que ya se daba el año pasado se acentúa ahora: el 34,7% de los barceloneses vaticinan que estará igual (dos puntos más), el 34,6% pronostica que habrá empeorado (cuatro puntos más) y el 22% augura que estará mejor que en estos momentos (siete puntos más). Los votantes socialistas son los únicos que confían en que la situación de la ciudad habrá mejorado (35,5%), pero incluso tres de cada 10 (31,6%) opinan que continuará igual.

Pese al pesimismo, la gestión del ayuntamiento mantiene el aprobado con una nota media de 5,2, una décima menos que el año pasado. De hecho, el 70% de los 801 entrevistados puntúan al gobierno municipal con una nota de 5 o superior. Los votantes del PSC, Barcelona en Comú, ERC y la CUP también aprueban la labor del equipo de Collboni.

El alcalde ha superado el ecuador de su mandato en minoría y no hay pistas de que eso vaya a cambiar en el futuro más inmediato. Cuatro de cada 10 barceloneses (39,3%) creen que el PSC debería pactar con Barcelona en Comú y ERC para gobernar el ayuntamiento, aunque tres de cada 10 (28,7%) ven mejor que continúe gobernando en solitario. El tercer escenario, el acuerdo con Junts, es el preferido del 14,6%. También en esta cuestión se mantienen muy estables los porcentajes que se daban en el sondeo del año pasado.

Tanto el electorado de los Comuns como el de ERC se decantan mayoritariamente por el tripartito de izquierdas, pero entre los votantes del PSC se ha producido un vuelco en las opiniones en el último año. El 46,7% de quienes votaron a Collboni en 2023 abogan por que siga gobernando en solitario y el 34,8% es partidario de un pacto progresista. Apenas el 7,4% defiende un acuerdo con Junts. En el sondeo del año pasado, la fórmula preferida era la coalición de izquierdas (42,2%), seguida a menos distancia del gobierno en solitario (37,6%).