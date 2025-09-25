Un diputado de Vox amenaza con despedir a varios presentadores de RTVE si llegan al poder: "Entraremos con motosierra o con lanzallamas"

Al más puro estilo Javier Milei e, incluso, yendo más allá, el diputado de Vox Manuel Mariscal ha lanzado una amenaza a varios presentadores de RTVE en una comisión del Congreso. El dirigente de extrema derecha ha avisado de que si llegan al poder no les temblará la mano a la hora de despedir a media decena de presentadores del ente público. "Solo tendremos una duda y es si entramos a RTVE con motosierra o con lanzallamas", ha sentenciado, provocando el murmullo incómodo del resto de parlamentarios.

"Los españoles están hartos de ver la sonrisa que se dibuja en la cara de Javier Ruiz, de Jesús Cintora, de Silvia Inchaurrondo, de Buenafuente y otros tantos. Sonríen, sí, porque se están llenando los bolsillos a manos llenas, mientras insultan, manipulan y mienten a los españoles, pero como dice el refranero español ‘el último que ríe, ríe mejor’ y el último que va a reír será el pueblo español", ha dicho Mariscal antes de avisar que esto ocurrirá cuando Vox llegue a RTVE y despida a su presidente, José Pablo López, y a todos los que ha citado.

A lo largo de su intervención, Mariscal ha acusado al Gobierno de "importar" hombres de otros países con "culturas muy diferentes" a la española y "donde la mujer no vale nada", mientras que RTVE señala a los hombres españoles diciéndoles que tienen actitudes machistas. "Los españoles están hartos de ver como en RTVE dedican horas y horas a conflictos y guerras que se encuentran a miles de kilómetros mientras ocultan en RTVE los problemas reales de los españoles", ha sido otra de las críticas. Y ha terminado su discurso con ese guiño a Milei: "Solo tendremos una duda y es si entramos a RTVE con motosierra o con lanzallamas".

Marc Giró

No es el primer aviso que lanza Mariscal. El dirigente de ultraderecha publicó este mismo miércoles un mensaje en la red social X, antes Twitter, cargando contra el presentador Marc Giró: "Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles".

Este jueves, en la comisión, el presidente de RTVE, José Pablo López, le ha respondido tirando de ironía: "Ya veo que el monólogo de Marc Giró sobre el varón español no le ha gustado. No le ha gustado y, mire que lo siento porque a mí me ha parecido muy gracioso y no me ha afectado a mi virilidad que, como todo el mundo sabe, la mantengo intacta después de ver el monólogo de Marc Giró".