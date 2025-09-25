Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Igualdad

La delegada contra la Violencia de Género comparece en el Congreso por las pulseras

La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo

EFE

Madrid
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias de las pulseras de control telemático de agresores machista.

La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por este mismo asunto gracias a los votos de PP y Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.

Martínez Perza comparece ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, es el organismo del que depende el servicio Cometa de dispositivos de control telemático de agresores con orden de alejamiento.

