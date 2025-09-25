Ayuso tilda de "culebrón caribeño" la semana política en Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en un desayuno en un foro económico que la actualidad política en España responde a “una semana cualquiera” en el “culebrón caribeño” del Palacio de La Moncloa.

Durante su intervención, Ayuso ha enumerado distintos procesos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recordó que el hermano del jefe del Ejecutivo está “enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias”, mientras que la esposa del presidente, una asistente y el delegado del Gobierno “se sentarán en el banquillo”.

La dirigente madrileña ha añadido que “el último secretario de Organización del partido del presidente del Gobierno lleva meses en Soto del Real” y que el fiscal general del Estado, al que acusó de “depender del amo” y de “trabajar como ministro 23 para protegerles a todos desde dentro”, tiene pendiente la fecha de su juicio por revelación de secretos.

Ayuso ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de impulsar una "situación excepcional" desde el Palacio de La Moncloa. Según la dirigente madrileña, el presidente del Gobierno actúa "sin respetar ni a su propio partido” y con el objetivo de mantenerse en el poder. Ayuso sostiene que Sánchez actúa “para que no gobierne la derecha, aquella que lleva 30 años gobernando la Comunidad de Madrid y en 12 comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos”.

En su intervención, afirmó que el presidente “vive para que haya dos Españas y que una acabe con la otra”, advirtiendo además de que su estrategia pasa por “operar contra el adversario, la alternancia política, para seguir en la Moncloa, como poco, hasta que someta el Poder Judicial, a la prensa, amnistiando a todo su entorno”.