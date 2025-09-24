Puigdemont acusa a PP, Vox y Podemos de ponerse de acuerdo para no dar competencias a Catalunya

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado a PP, Vox y Podemos de ponerse de acuerdo en el Congreso para que Catalunya no tenga las competencias en inmigración: "No lo quieren porque es Catalunya quien lo pide". "Quieren que Catalunya tenga un problema, porque de este problema hacen votos", ha dicho en un vídeo difundido por el partido este miércoles, en el que ha asegurado que la inmensa mayoría de los representantes catalanes votaron a favor de esta delegación. Ha afirmado que "una nación necesita gestionar lo que es hoy uno de los principales impactos que hay sobre políticas públicas" y porque, a su juicio, no ha funcionado la gestión estatal.

Puigdemont ha lamentado que "no hay mucha sorpresa en el hecho de que la extrema España se ponga de acuerdo cuando se trata de Catalunya" y ha dicho que no se trata solo de que no se pongan precauciones, en sus palabras, sino de que no hay cordón sanitario que valga. "Y si Podemos debe juntarse con Vox para impedir que Catalunya tenga competencias, Podemos se junta y se juntará con Vox para impedir que Catalunya tenga competencias", ha añadido.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Puigdemont ha cargado contra Podemos por impedir que Catalunya pueda hacerlo mejor en materia de migración. "La cohesión social es fundamental en la construcción de una nación, y sin integración la cohesión es muy difícil. Sin recursos y sin competencias que favorezcan esta integración, la cohesión es muy difícil", ha sentenciado Puigdemont. El líder de Junts ha asegurado que Catalunya tenía la oportunidad de hacerlo "mucho mejor" que el Gobierno español en esta materia, "como sucede con las prisiones", pero ha dicho que sospecha que a estos partidos "les gusta" que la gestión de la inmigración "no funcione" actualmente en Catalunya.

La votación del martes

Podemos se alió el martes con PP y Vox para tumbar la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Dos semanas después de haber criticado a Junts per Catalunya por haber hecho caer la reducción de la jornada laboral junto con la derecha y la extrema derecha, esta vez han sido los morados quienes han sumado fuerzas con estas dos formaciones para desestimar el control migratorio que pretende Junts. El partido de Ione Belarra e Irene Montero defienden que el proyecto defendido por Junts es racista. Los diputados de Compromís y Chunta Aragonesista Alberto Ibáñez y Jorge Pueyo decidieron romper la disciplina de voto de Sumar y también votaron en contra. El resultado final de la votación fue de 173 votos a favor y 177 en contra.

El discurso de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, irritó a la izquierda. La líder de Junts aseguró que "la supervivencia de la identidad catalana no está garantizada, sobre todo por el impacto que tiene la inmigración en la lengua, que es un factor de cohesión e integración social extraordinario". En opinión de Nogueras, la inmigración ha provocado que "las clases populares y medias que han trabajado y han pagado impuestos toda la vida hoy no reciben los servicios públicos que necesitan" y han quedado excluidos de las ayudas públicas. La izquierda ha considerado sus palabras como cargada de xenofobia.

Junts se une a PP y Vox para lograr un mayor control de los permisos de paternidad

Precisamente este miércoles, Junts, PP y Vox aprobaron en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que los de Puigdemont pedían al Gobierno reforzar los controles documentales a extranjeros que solicitan permisos de paternidad para evitar casos de fraude, una iniciativa que contó con el rechazo frontal de los socios del Gobierno, PSOE y Sumar, así como del resto de socios de investidura, incluido el PNV, pues supone "señalar" e introducir más burocracia solo para una parte de la ciudadanía. La PNL cosechó 176 votos a favor y 171 en contra.

El texto de Junts señala que, en los últimos años, se ha detectado un incremento significativo en las solicitudes de prestación por paternidad presentadas por trabajadores migrantes, especialmente en sectores como la agricultura o la construcción. "Algunas de estas solicitudes han generado preocupación por posibles fraudes, dado que se han presentado casos en los que se ha solicitado el permiso en múltiples ocasiones en un corto periodo de tiempo, alegando el nacimiento de hijos en países de origen sin aportar documentación plenamente verificable", denuncia. Por ello, dice que es necesario reforzar los mecanismos de control documental, especialmente cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera del territorio nacional, incorporando requisitos específicos de acreditación mediante certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles, garantizando así que las prestaciones se conceden exclusivamente en los casos que cumplen con los principios de legalidad, veracidad y finalidad de la norma.