El PPC propone a Juan Milián, portavoz del grupo municipal de Barcelona, como senador autonómico

Dos meses después de la renuncia del acto de senadora por designación autonómica por parte de Lorena Roldán (PPC) será Juan Milián, portavoz del grupo municipal popular en Barcelona, el que coja el relevo de su escaño, según ha avanzado Nació y han confirmado fuentes del partido a este diario. El PP catalán registrará próximamente la solicitud a la Mesa y en los próximos días la comision del estatuto del diputado deberá avalar su candidatura. De ser así, será finalmente el Parlament quien deba aprobar por mayoría el cargo.

Milián es uno de esos hombres de partido que trabaja entre bambalinas, sin demasiada visibilidad pública. En el PPC lo definen como un "trabajador en la sombra", con una "mente brillante" y un "activo técnico". Es, además, el coordinador general de estrategia política del PP catalán desde 2023. En las pasadas elecciones municipales, ese mismo año, ocupó el número dos de la lista encabezada por Daniel Sirera, fruto de un acuerdo entre el presidente del PPC, Alejandro Fernández, y el propio Sirera. Sin embargo, fuentes cercanas apuntan a que su relación con el líder del grupo municipal no es buena y, sin embargo, que mantiene "buen trato" con Fernández.

En el congreso nacional del PP celebrado en junio, Milián fue uno de los tres catalanes designados directamente para integrarse en la ejecutiva del partido, como vocal de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos. Las fuentes consultadas aseguran que ahora, tras ser nombrado senador, dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. No es una obligación estatutaria del partido, pero en el último año el PPC ha tratado de evitar la duplicidad de cargos. Ejemplo de ello es la propia Roldán, que hasta junio compaginaba escaño en el Parlament y en el Senado, o la diputada catalana Àngels Esteller, que antes del verano renunció al acta de concejal en Barcelona para centrarse en la Cámara catalana.

Un hombre de perfil técnico

Juan Milián Querol, de 44 años, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (UPF) y tiene un máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa (IDEC). Ha sido diputado al Parlament durante tres legislaturas, de 2011 a 2017 y, hasta ahora, combinaba su trabajo como coordinador del partido con el de profesor en la Universidad de Barcelona. También es autor de decenas de ensayos de comunicación y ciencia política -como 'El proceso español y el reciente ¡Liberaos!'- y es fundador de la junta de la Associació Catalana de Comunicació i Estratègia Política.