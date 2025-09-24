Pedro J. Ramírez: "Tres grandes empresas españolas pusieron tres millones de euros cada una para financiar mi despido de El Mundo"

Pedro J. Ramírez (Logroño, 1952) es el periodista que durante más tiempo ha dirigido diarios en un país democrático. Acaba de celebrar 45 años al frente de una redacción (Diario 16, El Mundo y El Español) y lo hace con la publicación de la segunda parte de sus memorias, 'Por decir la verdad' (Planeta), que llevan el subtítulo de "El precio de un periodismo insobornable" y narra los años inmediatamente anteriores a su despido de El Mundo, marcados por las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, así como por sus revelaciones sobre el 'caso Gúrtel', la doble vida del Rey emérito Juan Carlos I o la gestión de César Alierta al frente de Telefónica.

'Por decir la verdad' es la segunda parte de sus memorias y abarca los años previos a su salida de El Mundo tras publicar informaciones comprometedoras para la Casa Real, el Gobierno de Mariano Rajoy y una gran empresa española.

El libro cubre una década intensa de la historia de España, durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Coincidió con la doble crisis del sector periodístico: la financiera y la irrupción de internet como soporte informativo, que hundió el modelo de negocio tradicional. Cada periódico lo vivió de forma distinta: cambios de directores, ERE, cierres de cabeceras. En mi caso, me echaron de El Mundo porque el PP no toleraba que un periódico considerado afín publicara pruebas diarias de la corrupción de la trama Gürtel y la implicación de Rajoy. Como decía Tolstói en 'Ana Karenina', cada familia es desgraciada a su manera, y cada medio sufrió su propio drama.

Pero no es casualidad que todo ocurriera a la vez.

En mi caso, hubo particularidades. Sin la crisis general del sector, quizá habría resistido la conspiración entre el Gobierno de Rajoy, la Casa Real, molesta por el caso Corina, y (César) Alierta (presidente de Telefónica entre 2000 y 2006), por lo de su sobrino. Pero el modelo de negocio se derrumbaba. Creo que lo peor ya pasó; hay una recuperación, aunque irregular. Los medios digitales aún no igualan el despliegue de los diarios impresos tradicionales —redes de corresponsales o enviados especiales—, pero ya ofrecemos una cobertura sólida de la actualidad política y empresarial.

¿Es más fácil preservar la independencia de las empresas periodísticas con un editor que bajo el control de grandes conglomerados económicos?

En el mundo digital, muchos periodistas nos hemos convertido en editores, en parte por autoempleo y en parte por la menor barrera de entrada al sector. Fundé El Español gracias a una indemnización de 25 años tras mi despido de El Mundo. Te puedo decir que una vez terminado el libro, un importante editor español me reveló que tres grandes empresas españolas aportaron 9 millones de euros, tres, tres y tres, para pagarles a los propietarios italianos de El Mundo para que me echaran. Podrían haber esperado año y medio para hacerlo gratis, que era lo que me quedaba de contrato, ¿por qué tanta urgencia? Porque el Gobierno del PP y la Casa Real lo exigían. Me echaron de Diario 16 por incomodar al PSOE con el caso GAL, y de El Mundo por molestar al PP con los SMS de “Luis, sé fuerte”. Todo, por decir la verdad. En El Español, nadie me echará porque soy mi propio jefe.

Tras 45 años dirigiendo periódicos, ¿cómo ve la profesión hoy?

Hay más pluralismo y menos concentración de poder; la influencia está más repartida. En El Español, cada año perdemos 10 o 15 personas de la redacción porque otros medios les ofrecen más dinero. La profesión está saliendo del hoyo, pero la situación es frágil: dependemos demasiado de la publicidad, las suscripciones no despegan y la inteligencia artificial, junto con los cambios de Google, amenaza la estabilidad.

En cuanto a la libertad de expresión, el Gobierno de Sánchez presiona como nunca. Si sigue en el poder tras las próximas elecciones, los medios críticos lo pasaremos mal. En el libro se muestran dos ejemplos muy distintos de presidentes del Gobierno en su relación con los medios de comunicación. Zapatero, pese a las duras críticas de El Mundo —por ejemplo, sobre sus negociaciones con ETA—, nunca actuó contra nosotros y manteníamos un diálogo cercano. Rajoy, en cambio, atacó a los medios críticos, presionando a los accionistas y usando el Congreso para descalificarnos, como el 1 de agosto de 2013, repitiendo tácticas de Rubalcaba en la época de los GAL. Pero Sánchez es el peor: usa términos como “fake news” y “pseudomedios” para tapar la corrupción de su entorno, lo que lo convierte en un personaje muy peligroso para la libertad de prensa.

Ha sido muy crítico con la regulación anunciada por el Gobierno para luchar contra la desinformación.

Espero que no prospere. Permitir que un juez decida, sin citar al periodista, que una investigación afecta a la “seguridad nacional” y ordene interceptar comunicaciones o espiar ordenadores destruiría el periodismo de investigación. Es inaudito que algunos colegas, desde asociaciones o colegios de periodistas, defiendan esto diciendo que la Constitución exige regular el secreto profesional. No todo lo que manda la Constitución se regula; no hay ley de huelga porque los sindicatos no la quieren. El secreto profesional solo debería limitarse por la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando otros valores prevalezcan sobre el derecho a la información. La ley del honor también es preocupante. Podría pasar como en EE. UU., donde un político pide indemnizaciones millonarias por publicar algo veraz, como la carta de Trump a Epstein con dibujos eróticos, alegando difamación. Fíjate que no dicen que sea falso, alegan que difundirlo es una difamación.

Esto ya lo intentó Felipe González con un proyecto del entonces ministro de Justicia Tomás de la Cuadra, pero lo frenamos con la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes. Espero que ahora también se detenga. Dicen que es contra los “pseudomedios” y es cierto que hay chiringuitos que publican cosas infames, pero para eso ya existe el Código Penal. Por eso yo digo que un nuevo mandato de Sánchez sería peligrosísimo para las libertades públicas y para la libertad de expresión.

Pero los 'pseudomedios' y las 'fake news' son un riesgo para mantener el rigor periodístico porque competimos con quienes no lo tienen en absoluto. Ya sabemos que la desinformación es más atractiva y se difunde más rápido que la información veraz.

Siempre ha habido amarillismo y tabloides. El problema real está en las redes sociales, que difunden contenido falso o de odio. La solución no es solo legislar a nivel nacional, sino obligar a Google y Meta a registrar la identidad real de los usuarios con pseudónimos y entregarla a un juez si se solicita. Así se acabaría el anonimato que fomenta la desinformación.

Alguna responsabilidad tendrán también los lectores...

No es cierto que los lectores no discriminen. Según los medidores GFK, Comscore o la OJD, en el top 15 no hay pseudomedios, solo medios con redacciones serias que buscan la veracidad, aunque algunos exageren o pongan algún adjetivo de más, ya sean de derechas o de izquierdas. Pero ninguno de ellos es un pseudomedio.

Sobre el modelo de negocio, las suscripciones crecen lentamente, y aún dependemos de forma importante de la publicidad y de los eventos. ¿Hacia dónde deberíamos ir para preservar la independencia de los medios de comunicación de calidad?

Hay que diversificar ingresos. En la época dorada de la prensa escrita había tres fuentes de ingresos: ventas, publicidad y productos complementarios, como enciclopedias. En El Mundo solo vendíamos productos editoriales, pero otros ofrecían desde sartenes hasta aspiradoras. Hoy, los eventos son clave, junto con las comunidades de lectores en sectores como la energía, la sanidad, la defensa o temas como el liderazgo femenino, en nuestro caso con Magas, o la gastronomía. Estas comunidades generan cohesión e ingresos por patrocinios. El futuro se parecerá más al pasado que al presente: tendremos menos lectores de los que tenemos hoy, pero de mayor calidad, dispuestos a pagar si ofrecemos contenidos valiosos. La inteligencia artificial ya está reemplazando el contenido 'evergreen', así que debemos apostar por la calidad para diferenciarnos.

Los medios de comunicación tampoco hemos escapado a la polarización y hay una exigencia para que nos posicionemos, además de tener que hacer frente a una creciente burbuja ideológica, sobretodo en las redes, contra la que es complicado luchar.

En el libro relato el momento en que empezó la polarización y fue precisamente con un presidente del Gobierno que polarizaba poco. Fue Zapatero el que dijo ante un micrófono abierto a Iñaki Gabilondo: “Nos conviene tensionar, nos conviene tensionar”. Aunque es cierto que el famoso “dóberman” es anterior, ahí se acentuó. Hoy, la polarización es insoportable, alimentada por redes sociales donde los políticos ven que las barbaridades generan más repercusión. Cristian Campos (jefe de Opinión de El Español) habló de los “políticos remolacha”, los que no insultan, que los hay en el PSOE y en el PP, y creo que deberíamos protegerlos, crearles una fundación o algo, para recuperar la buena educación. El otro día, un ministro del PSOE le dijo a otro ministro: "Oye, ¿pero cómo dices esas burradas?”. Y el ministro que dice las burradas le respondió: "Pues porque yo salgo en el 'prime time' de los telediarios y tú no, porque no las dices." Pero recordemos la histórica viñeta del The New Yorker que muestra a alguien diciendo: “Este periódico es genial, coincide con todo lo que pienso”.

Pero si Sánchez no gana las próximas elecciones, o sea, no puede gobernar, creo que volveremos a pactos de Estado entre PP y PSOE, aislando a los extremos. Tanto en el Partido Popular como en el PSOE hay muchos, la mayoría de los que echan leña al fuego, que no se lo creen.

Ha hablado en varias ocasiones a lo largo de la entrevista de la Inteligencia Artificial. ¿Hay un temor excesivo en las redacciones? ¿No es una oportunidad, como en el pasado con otros avances tecnológicos?

La IA es una oportunidad y un desafío, como lo fue internet. Quienes la aprovechen harán un periodismo más documentado, profundo y eficiente. Quienes sigan con el “periodismo de carril”, quedarán atrás. De la misma manera que la irrupción de internet supuso un desafío para muchos compañeros que no querían salirse de las rutinas y de la manera de trabajar de toda la vida. Nos obliga a ser mejores periodistas. La IA no puede reemplazar el valor humano de un reportaje vibrante ni el descubrimiento de información relevante, pero sí nos ayuda a ser más eficientes, como decidir qué contenidos cerrar para suscriptores. Por ejemplo, usamos IA para una historia sobre cómo Sánchez manipula las estadísticas, lo que nos permitió publicarla en dos días y ganar suscripciones. Los periodistas debemos ofrecer valor añadido mediante la investigación, la opinión o la interpretación. Como digo, los hechos son sagrados, las opiniones son libres y las explicaciones, necesarias.

En el libro explicas que saliste de El Mundo…

No salí, me echaron por publicar verdades. El título 'Por decir la verdad' no es casual. En 45 años como director, nunca tuve problemas por publicar algo falso; si había un error, rectificábamos. Mis conflictos en Diario 16, El Mundo y El Español siempre fueron por publicar verdades que incomodaban al poder político, económico o institucional.

En estos 45 años al frente de un periódico, ¿ha dejado alguna información relevante sin publicar?

Nunca he dejado de publicar algo de cuya relevancia y veracidad no tuviera dudas. Sí he retrasado publicaciones por razones éticas o estratégicas, no por autocensura. Por ejemplo, en Diario 16 o los primeros años de El Mundo, ahora no recuerdo, supimos dónde estaba secuestrado el padre de Julio Iglesias, pero no lo publicamos para no poner en riesgo su liberación. En el 'caso Filesa', esperamos una semana por las elecciones. Y las fotos de Lasa y Zabala, con restos de torturas, las retrasamos cuatro días porque coincidían con la boda de la Infanta. Pero si la información es cierta y relevante, no publicarla sería traicionar nuestra profesión. Como dice el aforismo: “Cuando la flecha está en el arco, tiene que partir”. Sabía que publicar las 'Cuatro horas con Bárcenas' me traería problemas, pero los periodistas estamos condenados a publicar la verdad.