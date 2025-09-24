Gan Pampols, sobre su salida del Gobierno valenciano: "Me voy porque quiero"

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco Gan Pampols, se ha pronunciado este miércoles por primera vez de su salida del Ejecutivo autonómico, prevista para el próximo 4 de noviembre, y ha negado que en ningún caso vaya a ser cesado por el 'president' Carlos Mazón, sino que dejará el cargo "porque quiero" y porque ya ha cumplido lo que se comprometió a hacer al llegar al Ejecutivo regional.

"A mí no me echa nadie, me voy porque quiero y porque tengo el convencimiento de que he cumplido", ha indicado el teniente general retirado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. Mazón anunció el pasado 12 de septiembre la salida de Gan Pampols, que participará en el último pleno del gobierno autonómico el 4 de noviembre y un día después comunicará la remodelación de su nuevo gobierno para adaptarlo "a la nueva etapa que toca poner en marcha".

En este sentido, ha opinado que "lo lógico" sería que alguno de los consellers del actual gabinete de Mazón se hiciera cargo "en el formato que determinen" las funciones de su cartera. "Nosotros sobramos, pero la estructura no, la estructura se incorporará en el formato que decida Mazón", ha indicado. Así, ha añadido que le han dejado hacer todo lo que ha pedido, desde elegir "un equipo de personas sin que me impusieran a nadie" a "obrar de forma apartidista". "Nadie me ha dado ninguna instrucción en esa línea, necesitaba tener ese contacto con el resto de consellerias y capacidad de coordinación", ha especificado.

Pampols interviene en Madrid en Fórum Economía / Borja Sanchez/EFE

A pocas semanas de su marcha, el vicepresidente valenciano ha apostado por lanzar un "modelo de planeamiento centralizado" de cara a la gestión de la reconstrucción en el que estén presentes las administraciones implicadas, y que esté dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "Se podría hacer más y mejor pero no se hace. Igual es por incapacidad", ha dicho sobre la actuación del Gobierno en la reconstrucción y ha ha subrayado que no le parece normal "en absoluto" que Mazón y Pedro Sánchez no se hayan reunido en un año.

Mazón, "con ideas claras"

Sobre la gestión de Mazón y su intervención en las Corts este martes, Gan Pampols ha asegurado que, tras escucharle, observó que "no estaba por tirar el agua", sino "convencido, firme y con las ideas claras" de cara a la reconstrucción. "Hay una parte (de su gestión) que no entro a valorar y otra muy injusta y miserable: no se puede acusar de asesinato a un 'president' como se ha hecho", ha reprochado.

Gan Pampols ha explicado, asimismo, que tras su reciente encuentro con asociaciones de víctimas de la dana, vio a los damnificados en "un proceso" de "asunción del dolor" en el que "no ayuda la utilización espuria del dolor ni de la crispación". "Transmitieron la necesidad de conocer qué ha pasado y la certidumbre de un cierto nivel de seguridad para que no vuelva a ocurrir. Piden que se les ayuda, que tengan un sitio seguro al que volver, que no llueva y miren al cielo. Que hay que transformar en certidumbres las ideas. Y de momento, lo único que ven es que se repara lo que se destruyó", ha analizado.