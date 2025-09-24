Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada

Barcelona ha superado el ecuador del mandato municipal bastante aislada de la crispación de la política española y más cerca de la tranquilidad que exhibe la política catalana. Con el horizonte de las urnas aún lejano, el alcalde Jaume Collboni mantiene estables sus expectativas electorales en un contexto marcado por una valoración moderada de su gestión, una visión pesimista sobre el estado de la ciudad, un elevado porcentaje de indecisos y un notable desconocimiento entre el electorado del resto de líderes del ayuntamiento. Una baja popularidad que, sumada a la incertidumbre sobre muchos de los futuros candidatos en 2027, contribuye a afianzar en cabeza al PSC.

La Encuesta Política de Barcelona elaborada por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO del 15 al 19 de septiembre mantiene a los socialistas como primera fuerza, pronostica un retroceso de Junts y Barcelona en Comú y un crecimiento de ERC si ahora se celebrasen elecciones municipales. Dos años después del terremoto que supuso el vuelco in extremis en la alcaldía por el apoyo de Colau y el PP a Collboni, el actual alcalde ganaría de nuevo los comicios, y podría revalidar la vara de mando salvo que se forjase algún tipo de alianza que ahora mismo parecería contranatura.

El PSC obtendría el 23,5% de los votos y 11-12 concejales (hoy tiene 10), 3,9 puntos más que en las elecciones de 2023, en las que quedó en segunda posición con 10 regidores. Respecto a la encuesta del GESOP de hace un año, Los socialistas han subido cuatro décimas y conservan la misma horquilla de concejales. Junts, vencedor de las últimas municipales con 11 ediles, se quedaría ahora con 7 regidores al caer hasta el 14,8% de los sufragios, 7,4 puntos menos que en las urnas y 3,6 puntos menos que en el sondeo de hace un año. Collboni, que en los comicios quedó 2,6 puntos por detrás de Xavier Trias, le sacaría ahora 8,7 puntos al posconvergente Jordi Martí, cuatro puntos más que el año pasado.

Barcelona en Comú, cuya líder municipal, Janet Sanz, acaba de anunciar su retirada de la política, se mantendría como tercera fuerza, pero también sufriría una nueva erosión porque retrocedería hasta el 14,2% de las papeletas, 5,4 puntos menos que en las elecciones y 2,8 puntos menos que en la encuesta de hace un año, y pasaría de 9 a 6-7 regidores. Los Comuns solo conservarían a la mitad de los votantes y tienen una importante sangría de apoyos hacia el PSC (14,3%). Con todo, se quedarían a apenas seis décimas de atrapar a Junts. ERC, con Elisenda Alamany al frente, se beneficiaría de la caída de JxCat y BComú y se situaría con el 13% de los votos, dos puntos más que en las urnas y que en el anterior sondeo, y 6 concejales (ahora tiene 5).

El PP de Daniel Sirera, con el 8,2% de los sufragios, un punto menos que en los comicios, podría conservar sus actuales 4 concejales o perder uno (3-4 ediles), como consecuencia de la presión de las opciones ultras: Vox y Aliança Catalana. Vox, con el 7% de las papeletas, se queda a poco más de un punto del PP y arañaría el tercer munícipe (hoy tiene 2). Aliança, que no aparecía en la encuesta del año pasado, entraría en el ayuntamiento con el 5,4% de los votos y 2 regidores. La CUP también podría hacerse un hueco en el consistorio al situarse justo en el 5% de los sufragios, el umbral exigido para conseguir 2 concejales.

Un dato importante a la hora de formar mayorías es que, probablemente, en las municipales de 2027 se repartirán 43 concejales, dos más que en la actualidad, por el aumento de población de la ciudad en los últimos años. Ello elevará el listón de la mayoría absoluta de 21 a 22 ediles. Con los resultados que estima el GESOP, Collboni tendría muchas opciones de revalidar la alcaldía como candidato más votado porque, para desbancarlo, Junts necesitaría, por ejemplo, el apoyo de los Comuns, ERC y la CUP.

Cubierta la mitad del mandato, las tendencias de voto aún pueden cambiar mucho. El porcentaje de indecisos ha bajado dos puntos respecto a la encuesta del año pasado, pero sigue siendo elevado (24,3%). Ello hace que las fidelidades de voto sean, en general, moderadas, y que se den bastantes trasvases entre partidos muy distintos y hacia la indecisión. El 57,7% de quienes votaron a Collboni hace dos años volverían a hacerlo, pero dos de cada 10 están ahora indecisos. Vox y ERC son las formaciones que retendrían más votantes, alrededor del 60% en cada caso, mientras que solo cuatro de cada 10 apoyos de Trias en 2023 repetirían hoy el voto a Junts, partido que tiene casi un 30% de indecisos.

¿Y de dónde le llega el voto a Aliança Catalana? La formación capta apoyos bastante discretos, pero dentro de todo bastante transversales, tanto de la derecha (absorbería al 10% de votantes de Vox y el 7% de los del PP) como del independentismo (atraería al 5% de votantes de Junts y al 4% de los de ERC).

El desconocimiento que existe de los líderes municipales favorece esta volatilidad en el voto y en la valoración de cada uno de ellos. Por ejemplo, solo Collboni (90%), Sirera (57%) y Alamany (52%) superan el 50% de conocimiento entre los barceloneses, lo que hace que el alcalde socialista sea el único que aprueba, con un 5 raspado, y prácticamente el único que mejora su nota desde el año pasado.