Turull acusa a Podemos de querer "aplicar un 155" en Catalunya en materia de inmigración

A pocas horas de que el Congreso debata la ley para la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha atacado con dureza a Podemos por su oposición a la norma, que -muy previsiblemente- hará decaer el texto. "Podemos se presenta como confederal, votó en contra del 155, pero ahora quiere aplicar un 155 en inmigración, no lo puedo entender", ha afirmado Turull durante una conferencia del Nueva Economía Fórum, equiparando el 'no' de la formación de Ione Belarra a la suspesión de la autonomía.

Turull, tal y como ya avanzó en una entrevista en EL PERIÓDICO este fin de semana, ha denunciado que ninguno de los miembros de la dirección de Podemos ha querido reunirse con ellos para negociar y debatir la ley y les ha acusado de "mentir" por decir que los posconvergentes no han tratado de ponerse en contacto con ellos. Además, el dirigente de Junts ha asegurado estar "perplejo" ante las acusaciones de "racistas" del partido liderado por Ione Belarra y ha asegurado que se trata de una ley que solo da "herramientas" y "recursos" a la Generalitat. En este sentido, ha señalado que es "complicado" que PP y Vox puedan gobernar en Catalunya, mientras que sí ha señalado como posible que esta combinación se dé en el Gobierno central.

Más allá de Podemos, Turull también ha criticado al president de la Generalitat, Salvador Illa, por no implicarse en la defensa de este traspaso y por no tratar de convencer al partido de Belarra e Irene Montero. "¿Qué ha hecho Illa para defender esta transferencia? Nada de nada", ha lamentado.

Decisión antes de Navidad

Por otra parte, Turull ha dado por hecho que Junts tomará una decisión sobre su apoyo al PSOE antes de Navidad, aunque tampoco hoy ha querido aclarar de qué se trataría, y si esta pasaría por levantarse de la mesa de negociación con el mediador internacional, por votar sistemáticamente en contra de todas las propuestas del Gobierno en el Congreso o ya directamente por pedir elecciones anticipadas. Lo que sí ha avisado es de que no se tratará de una decisión "en caliente" ni tomada desde el "estómago".

Todo ello después de que el pasado jueves se celebrara en Bruselas -no en Suiza como es habitual- una nueva reunión entre los negociadores posconvergentes y los del PSOE, que no logró limar asperezas entre ambos partidos ni arrojar avances significativos. Junts se queja de que, de los tres grandes pactos firmados con el PSOE, no ha llegado a materializarse ninguno. La ley de amnistía aún no ha permitido el regreso de Puigdemont a Catalunya sin riesgo de ser detenido, el catalán tampoco ha logrado ser oficial en la Unión Europea y la ley para el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya será tumbada -previsiblemente- este martes en el Congreso.

Aliança Catalana

Turull ha evitado hablar de Aliança Catalana, a pesar de la subida que pronostican las encuestas, pero ha asegurado que no se dejarán "distraer" ni entrarán en una competición "con los extremos". Además, ha denunciado que detrás de su auge hay una "estrategia clarísima para engrosar determinadas opciones", con quién Junts tiene una amplia frontera electoral.

La presentación de la conferencia ha ido a cargo del alcalde de Olot, Agustí Arbós, justamente uno de los cargos municipales que pide al partido de Carles Puigdemont más contundencia en algunos discursos -como el migratorio, las okupaciones o la multirreincidencia- para limitar el crecimiento de la formación de Sílvia Orriols.

Arbós ha afirmado que el crecimiento demográfico actual es "insostenible" porque "provoca tensión en los servicios públicos", y ha reclamado que el catalán sea una exigencia en la llegada de migrantes. "Faltan médicos, albañiles, programadores… y falta que hablen y vivan en catalán. Tenemos que trabajar para integrarlos", ha afirmado. Arbós ha rechazado las "soluciones fáciles" de los "extremos" y ha pedido "mirar la realidad de cara".