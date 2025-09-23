Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESCALA LA PUGNA

Podemos reta a Junts a apoyar la ILP que regulariza migrantes para "demostrar" que no es xenófobo

El partido acusa a Turrull de "instrumentalizar las legítimas aspiraciones nacionalistas" para su "competición con Aliança Catalana"

La pugna entre fuerzas se intensifica en las últimas horas, con acusaciones cruzadas

La líder de Podemos, Ione Belarra ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, este martes.

La líder de Podemos, Ione Belarra ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, este martes. / Javier Lizón

Ana Cabanillas

Madrid
La escalada verbal entre Podemos y Junts crece por momentos después de que los morados confirmasen que tumbarán este martes el traspaso de la migración a Catalunya por tener a su juicio tiene tintes racistas. La posición ha soliviantado al partido de Carles Puigdemont, que les ha acusado de hacer "un 155". Podemos, en respuesta, ha acusado a Jordi Turull de "instrumentalizar" las reivindicaciones sobreanistas y ha retado a Junts a apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de medio millón de migrantes.

"Que demuestren así que no tienen intenciones xenófobas", defendió Belarra en rueda de prensa en el Congreso, donde acusó al secretario general de Junts de "instrumentalizar las legítimas aspiraciones nacionalistas" de Catalunya para "extender el racismo" y "competir con Aliança Catalana", el partido derechista de Silvia Orriolls.

"Junts es uno de los partidos que lleva bloqueando esa ILP desde hace dos años", criticó la secretaria general de Podemos. "Le pido a Turrul que desbloquee esa ILP y demuestre con hechos que no tiene intenciones xenófobas con esa proposición de ley", le retó.

En las últimas horas, el ministro de Presidencia Félix Bolaños ha contactado con el partido morado para tratar de revertir su voto. En estas conversaciones, los morados reclamaron la reactivación de la ILP pero, según su versión, el dirigente socialista aseguró que Junts había trasladado su rechazo a impulsar esta regularización. Un rechazo que sirve a Podemos de munición contra los de Puigdemont.

El cruce de acusaciones lleva días produciéndose, después de que este fin de semana Turull acusase a los morados de ir contra Catlaunya. "Es una gilipollez del señor Turull decir que somos catalanafobos", aseguró el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Este mismo martes, Turrull volvió a cargar contra los morados asegurando que habían aplicado un "155 en materia de inmigración": Unas críticas que escalan la pugna abierta entre formaciones y que ha soliviantado aún más a los morados.

En su rueda de prensa, Belarra ha reiterado su rechazo a apoyar la norma y ha lanzado un mensaje al resto de partidos progresistas, en una referencia velada a Sumar, que tiene diferencias internas sobre el voto después de que el diptuado Alberto Ibáñez haya confirmado que no apoyará la iniciativa y las dudas de IU. "El antiracismo no es un pin, se demuestra con votos, y hoy se demuestra quién está con los migrantes", defendió.

