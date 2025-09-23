Junts se abstiene en una declaración del Parlament contra el "genocidio" en Gaza y PP, Vox y Aliança votan en contra

La masacre en Gaza es tan global que también tiene sus derivadas en clave de política catalana. Este martes el PSC, ERC, los Comuns y la CUP ha sumado sus votos para aprobar en la Junta de Portavoces del Parlament una declaración de condena al "genocidio" de Israel en Gaza y de apoyo a la flotilla que se dirige a Palestina para intentar abrir un corredor de ayuda humanitaria que rompa el bloqueo israelí. El texto ha contado con la abstención de Junts y el voto en contra del PP, Vox y Aliança Catalana.

La abstención de Junts ha generado ruido en los pasillos del Parlament. El partido de Carles Puigdemont tienen una posición ambivalente con el conflicto. Por un lado, se ha escuchado al secretario general de la formación, Jordi Turull, hablar de "genocidio" y apoyar el embargo de armas a Israel. Por el otro, Puigdemont ha condenado el boicot económico a Israel en espacios como por ejemplo el Mobile World Congress que se organiza anualmente en Barcelona. "Es un error", dijo en su día el expresident.

Los partidos que han promovido la declaración han cargado contra los posconvergentes. "Nos hubiera gustado contar con el apoyo del segundo grupo más grande de la Cámara", ha dicho el diputado socialista Alberto Bondesio. La diputada de la CUP Laure Vega también ha criticado con vehemencia la posición de Junts y ha considerado "aberrante" las palabras que pronunció Puigdemont contra los boicots económicos a Israel. Además, ha retado a los posconvergentes a explicar su posición públicamente: "Que vengan y que lo expliquen".

Fuentes de Junts consultadas por EL PERIÓDICO han argumentado que no han firmado la iniciativa porque es "una declaración de parte que no entiende la crisis en su totalidad". Los posconvergentes no tienen problemas en hablar de que lo que ocurre en Gaza es un genocidio, pero consideran que el conflicto solo se acabará con "propuestas de resolución que contemplen una apuesta decidida hacia el establecimiento de los dos Estados".

La abstención de Junts no ha impedido que la declaración haya prosperado, pero sí que impedirá que se pueda leer en el próximo pleno del Parlament. Para que una declaración se lea ante el pleno el hemiciclo -algo que mayor solemnidad a cualquier iniciativa- se necesitan dos terceras partes de votos de la Cámara. Sin el apoyo de Junts -ni tampoco de PP, Vox y Aliança- esto es imposible. El rechazo al texto de los populares y la extrema derecha no ha sorprendido a nadie. Son tres partidos abiertamente partidarios de Israel. Aliança Catalana exhibe a menudo su bandera durante las sesiones parlamentarias.

Cambio de mayorías

Esta declaración también constata el cambio de mayorías que se ha producido en la Cámara catalana respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Cuando estalló esta última guerra entre las dos partes con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el Parlament había una mayoría proisraelí. Entonces se aprobó una declaración en la que se reconocía el "derecho a defenderse" de Israel frente a las víctimas y secuestros ocasionadas por la milicia propalestina. Dos años después de que empezara la guerra, y como explicaba este fin de semana EL PERIÓDICO, ahora en el Parlament hay una mayoría propalestina. La declaración presentada este martes vuelve a ratificarlo.