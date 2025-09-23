Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUMAR

IU apoya entre dudas el traspaso de inmigración de Junts y minimiza la fractura de Sumar

El partido de Antonio Maíllo intentó arrancar a Gobierno y Junts compromisos para la regularización de migrantes

El diputado de Sumar Enrique Santiago y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este verano.

El diputado de Sumar Enrique Santiago y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este verano. / Alejandro Martínez Vélez

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

Los cinco diputados de Izquierda Unida apoya finalmente el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya pactado por PSOE y Junts. El partido de Antonio Maíllo mostró sus dudas hasta el último momento previo a la votación, después de que Podemos anunciara que tumbaría la propuesta al considerarla "racista". Finalmente apoyó la medida, minimizando la ruptura de Sumar. Otros diputados de Sumar como el de Compromís, Alberto Ibáñez, y el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, votaron que no.

La iniciativa generó un gran debate en distintos sectores de Sumar, al considerar que la exposición de motivos de la proposición de ley de Junts, que planteaba la inmigración como un riesgo para la lengua catalana, podía tener tintes xenófobos. Después de que Yolanda Díaz pidiera este lunes en la reunión del grupo parlamentario el voto a favor, la fractura se ha minimizado en el grupo plurinacional.

La ruptura finalmente se ha limitado a dos diputados, después de que los cinco de IU se hayan avenido a cumplir la disciplina de voto. En caso de que IU hubiera finalmente decidido rechazar o abstenerse ante esta iniciativa, existía el riesgo de que al menos dos diputados más hubieran seguido su estela. Un escenario que finalmente no se ha producido.

En la jornada de este martes, IU vinculó su apoyo a la iniciativa a obtener compromisos por parte de Junts en la ILP para la regularización de migarntes, y a lo largo del día su portavoz Enrique Santiago ha mantenido contactos tanto con Rafael Simancas, del PSOE, como con Junts. Finalmente, el partido ha terminado votando a favor de la medida.

TEMAS

Podemos tumba con PP y Vox el pacto entre PSOE y Junts para que Catalunya asuma las competencias de inmigración

El PP redobla su ofensiva contra Redondo porque "sabía" y "tapó" el escándalo de las pulseras

Una jueza imputa a seis personas por el ahorcamiento del muñeco de Sánchez en la protesta de Nochevieja en Ferraz

El juez del Supremo acerca a Ábalos al banquillo por las mascarillas y las gestiones de Koldo en Hacienda y Air Europa

Santos Cerdán pide al juez Puente que rectifique y le deje libre: "Somos cautivos de una ensoñación de los investigadores"

El TC elimina el primer obstáculo para abordar en octubre los recursos de Puigdemont y Junqueras sobre la amnistía

Catalunya prevé aprobar en 2026 una estrategia específica para América Latina

