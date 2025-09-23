IU apoya entre dudas el traspaso de inmigración de Junts y minimiza la fractura de Sumar

Los cinco diputados de Izquierda Unida apoya finalmente el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya pactado por PSOE y Junts. El partido de Antonio Maíllo mostró sus dudas hasta el último momento previo a la votación, después de que Podemos anunciara que tumbaría la propuesta al considerarla "racista". Finalmente apoyó la medida, minimizando la ruptura de Sumar. Otros diputados de Sumar como el de Compromís, Alberto Ibáñez, y el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, votaron que no.

La iniciativa generó un gran debate en distintos sectores de Sumar, al considerar que la exposición de motivos de la proposición de ley de Junts, que planteaba la inmigración como un riesgo para la lengua catalana, podía tener tintes xenófobos. Después de que Yolanda Díaz pidiera este lunes en la reunión del grupo parlamentario el voto a favor, la fractura se ha minimizado en el grupo plurinacional.

La ruptura finalmente se ha limitado a dos diputados, después de que los cinco de IU se hayan avenido a cumplir la disciplina de voto. En caso de que IU hubiera finalmente decidido rechazar o abstenerse ante esta iniciativa, existía el riesgo de que al menos dos diputados más hubieran seguido su estela. Un escenario que finalmente no se ha producido.

En la jornada de este martes, IU vinculó su apoyo a la iniciativa a obtener compromisos por parte de Junts en la ILP para la regularización de migarntes, y a lo largo del día su portavoz Enrique Santiago ha mantenido contactos tanto con Rafael Simancas, del PSOE, como con Junts. Finalmente, el partido ha terminado votando a favor de la medida.