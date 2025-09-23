El Govern empieza de cero una ley de alertadores y admite que el relevo en Antifrau no será "inmediato"

El Govern ha empezado de cero a elaborar una ley de alertadores para proteger a las personas que denuncian casos de corrupción. Se trata de una iniciativa que el Parlament se comprometió a hacer realidad hace una década, pero que continúa siendo una asignatura pendiente. Este mismo martes el Consell Executiu ha puesto la primera piedra admitiendo que se "reinicia el proceso" con la aprobación de la memoria preliminar del anteproyecto para, antes de elaborar el articulado de la ley, recabar opiniones de la ciudadanía durante un plazo de 30 días.

La iniciativa tiene como misión velar por la seguridad de las personas que informan sobre infracciones e irregularidades así como contar con un régimen sancionador para evitar o castigar el hecho de que sufran represalias por el hecho de haber denunciado. La ley de alertadores se retomó después de que estallara el caso de corrupción que implica a dirigentes del PSOE y por el que Santos Cerdán está en la cárcel. El president Salvador Illase comprometió a impulsarla antes de final de año durante la comparecencia a finales de julio en la que defendió que ni él ni el PSC tenían ninguna vinculación con el escándalo.

En estos momentos hay 60 personas con estatus de denunciantes protegidos y la propia memoria del año 2024 de la Oficina Antifrau de Catalunya admite que "no ha ejercido en ningún caso su potestad sancionadora ante las posibles represalias sufridas por estas personas alertadoras" alegando falta de recursos.

Los trabajos previos

La iniciativa busca recuperar el espíritu de la primera proposición legislativa registrada en 2018 por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, pero partiendo de un texto completamente nuevo que logre el máximo consenso posible entre los grupos parlamentarios y las instituciones implicadas. La anterior propuesta preveía garantías jurídicas, anonimato, asesoramiento institucional y sanciones para quienes revelaran la identidad del denunciante y tenía ya el visto bueno de la Oficina Antifrau. De hecho, que se empiece de cero soliviantó al Observatori Ciutadà contra la Corrupció, ente que dirige las cumbres que se celebran en el Parlament y que ya advirtió al Govern que sería un "retroceso" que se ignore el trabajo realizado en los últimos años.

"Hay un trabajo previo, pero también otros implicados en este asunto. Hemos hecho una mezcla de los distintos documentos que estaban encima de la mesa", ha respondido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, para justificar la decisión del ejecutivo pese a que eso supondrá que se tardará más tiempo en poder contar con la ley.

La también consellera ha admitido que está muy verde la elección del relevo al frente de la dirección de la Oficina Antifrau pese a que, como avanzó EL PERIÓDICO, Miguel Ángel Gimeno ha agotado su mandato de nueve años al frente del organismo. "No está en la agenda inmediata ni se ha hablado con los grupos parlamentarios", ha asegurado.