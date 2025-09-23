Votación en el Congreso
El Govern lamenta que Catalunya no pueda tener las competencias en inmigración por el veto de Podemos: "No es una ley racista"
El Executiu de Salvador Illa lamenta la "pérdida" que supone no asumir más responsabilizades y pide "responsabilidad" a Podemos
Turull acusa a Podemos de querer "aplicar un 155" en Catalunya en materia de inmigración
Podemos reta a Junts a apoyar la ILP que regulariza migrantes para "demostrar" que no es xenófobo
En el Govern dan por hecho que la ley para la delegación de competencias en inmigración a Catalunya pactada con Junts se va a dar de bruces en el Congreso por el voto en contra de Podemos. "No tiene ningún elemento que pueda ser definido o tachado de racista", ha defendido la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha considerado como una "pérdida" que la Generalitat no pueda asumir nuevas funciones y, por lo tanto, fortalecer su autogobierno.
La también consellera ha emplazado a los morados a actuar con "responsabilidad" y centrar sus expresiones en "el fondo" de los textos y no en "su autor", que en este caso es Junts. "Es una buena proposición para Catalunya y, en consecuencia, buena para el conjunto de España", ha insistido Paneque, que aunque ha apostillado que no quería avanzarse al resultado de la votación ya la ha dado prácticamente por perdida. También ha aprovechado la ocasión para defender el trabajo de los Mossos d'Esquadra, que consideran que Podemos, con sus críticas, ha puesto en entredicho. "Sus actuaciones quedan fuera de toda duda", ha sentenciado.
"No se queda en un cajón"
Lo que no ha aclarado Paneque es si el Govern está dispuesto a explorar otra vía, como la de petición de delegación de competencias, para poder tener esas nuevas responsabilidades. "Si decae, veremos qué tramitaciones podemos hacer", se ha limitado a responder. Lo que sí que ha buscado subrayar, consciente del revés que supondrá esta nueva derrota en el Congreso para Sánchez, es que si la propuesta no prospera no ha sido porque el Gobierno no la haya defendido, un mensaje destinado directamente a Junts ante sus amenazas de retirar su apoyo por incumplimiento de los acuerdos sellados. "Ya ha dicho que no renuncia a que se pueda negociar a futuro. Celebramos que esto no se quede en un cajón", ha asegurado tratando de evitar que los posconvergentes den a partir de ahora la espalda a los socialistas.
Estamos en disposición de asumir de forma progresiva las competencias
La portavoz tampoco ha dado detalles de los trabajos del grupo que se puso en marcha en la Generalitat pilotado por Drets Socials y participada por Interior y Justícia para determinar los recursos necesarios, más allá de más agentes policiales, para asumir las competencias en inmigración. "Estamos en disposición de asumir de forma progresiva las competencias", ha concluido.
