El Govern aprueba un fondo para inyectar 22 millones más a los ayuntamientos

El Govern de Salvador Illa está desplegando una estrategia para estrechar lazos con los municipios y aumentar sus recursos. Con esta finalidad, este martes aprueba un fondo extraordinario para inyectar 22 millones más a los ayuntamientos y los consejos comarcales, una cantidad que se suma a los 168,3 millones que ya reciben con carácter ordinario del Fons de Cooperació Local de Catalunya previstos en los presupuestos vigentes, los de 2023.

Y es que si el Executiu ha tenido que echar mano de un fondo extraordinario para reforzar la capacidad financiera de los entes locales es porque gobierna con las cuentas prorrogadas, puesto que Illa no ha logrado pactar unas nuevas en su primer año como president. Con esta dotación adicional, se pretende "dar respuesta a la difícil situación" que viven especialmente los ayuntamientos y los consejos comarcales más pequeños y que en los últimos años han tenido que hacer frente a situaciones sobrevenidas como la gestión de incendios o de los efectos de la larga sequía. Unos recursos que buscan que los consistorios puedan continuar garantizando una correcta prestación de servicios a la ciudadanía.

Reunión con entidades y consejos comarcales

Prueba de la importancia que Illa le da a este gesto con el mundo local es que este mismo martes se reúne con las principales entidades municipalistas (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis) y con los presidentes de ocho consejos comarcales -uno de cada veguería- para presentarlo formalmente.

El incremento global de recursos será de un 13,64% y se hará un especial hincapié en los municipios más pequeños, puesto que la dotación se aumentará en un 20% en el caso de los que tienen hasta 500 habitantes y un 15% para los que cuentan con entre 501 y 2.000 vecinos, así como los que superan esta cifra y Barcelona ciudad. En el caso del Aran y del área metropolitana también recibirán un 20% más de financiación.

Este fondo extraordinario se enmarca dentro del plan de impulso del mundo local que está llevando a cabo el Govern y que incluye desde un espaldarazo de 500 millones de euros hasta 2029 para el Pla Únic d'Obres i Serveis para la transformación urbana de pueblos y ciudades a los 1.000 millones que se ha comprometido invertir en la ley de barrios para revitalizar zonas degradadas. También se han consignado 9 millones para ayudar a los municipios de menos de 2.000 habitantes a contratar personal técnico y jurídico.