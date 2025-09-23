Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox

La presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol. / Jesús Hellín - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
El Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de palestina". Al menos, así lo ha establecido la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, al comienzo del pleno. Sin embargo, el PP ha tratado de evitar este minuto de silencio al no estar de acuerdo con que se emplease la palabra "genocidio" y los diputados de Vox han optado por ausentarse del hemiciclo.

La iniciativa ha sido propuesta por el grupo parlamentario de Sumar, que ha reclamado un minuto de silencio por las víctimas del “genocidio” ejecutado por Israel contra el pueblo palestino. El debate se ha trasladado a la Junta de Portavoces, donde, según distintas fuentes, el PP había pedido que no se emplease la palabra "genocidio". Vox, por su parte, solicitó en esta reunión que en el Congreso se hable solo de España y no de otros lugares. Finalmente, Armengol ha optado por emplear la fórmula planteada por Sumar.

Sánchez en la conferencia sobre Palestina en la ONU: "Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido"

El juez que investiga a Santos Cerdán abre una pieza separada para investigar las adjudicaciones de obra pública

El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias

El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox

Una jueza imputa a seis personas por el ahorcamiento del muñeco de Sánchez en la protesta de Nochevieja en Ferraz

El PP redobla su ofensiva contra Redondo porque "sabía" y "tapó" el escándalo de las pulseras

Santos Cerdán pide al juez Puente que rectifique y le deje libre: "Somos cautivos de una ensoñación de los investigadores"

Moncloa mantiene "todo el respaldo" a la ministra de Igualdad ante el uso "absolutamente indecente" del PP con las pulseras anti maltrato

