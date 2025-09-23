Oriente Próximo
El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox
El Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de palestina". Al menos, así lo ha establecido la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, al comienzo del pleno. Sin embargo, el PP ha tratado de evitar este minuto de silencio al no estar de acuerdo con que se emplease la palabra "genocidio" y los diputados de Vox han optado por ausentarse del hemiciclo.
La iniciativa ha sido propuesta por el grupo parlamentario de Sumar, que ha reclamado un minuto de silencio por las víctimas del “genocidio” ejecutado por Israel contra el pueblo palestino. El debate se ha trasladado a la Junta de Portavoces, donde, según distintas fuentes, el PP había pedido que no se emplease la palabra "genocidio". Vox, por su parte, solicitó en esta reunión que en el Congreso se hable solo de España y no de otros lugares. Finalmente, Armengol ha optado por emplear la fórmula planteada por Sumar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sánchez coge aire con la bandera palestina y redobla anuncios con el mensaje de que “hay partido”
- La policía británica detiene a un empresario venezolano por orden de la Audiencia Nacional
- Sánchez da por hecho que 'renovará' el sistema de financiación en esta legislatura: 'Será bueno para Catalunya y para el conjunto del país
- La jueza abre juicio oral a González Amador por cuatro delitos, entre ellos el de pertenecer a un grupo criminal
- El mensaje de un examigo de Elisa Mouliaá a Errejón: 'La acusación de ella es lamentable
- Junts quiere que el mediador con el PSOE pite el final de la 'prórroga
- La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que absuelva a García Ortiz: 'Los hechos descritos no son constitutivos de delito alguno
- Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez