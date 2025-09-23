Catalunya prevé aprobar en 2026 una estrategia específica para América Latina

Anuncio de Duch
Catalunya prevé aprobar durante la primera mitad de 2026 una estrategia específica para América Latina, según ha anunciado este miércoles el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El conseller ha explicado que esta estrategia va en consonancia con "el marco de las prioridades del Gobierno y la Unión Europea" y que, con ella, se buscará "explorar nuevas formas de cooperación", en los ámbitos social, climático y económico, a partir de la colaboración públicoprivada, relata el Departamento en una nota de prensa.
"Estamos preparados para ser un socio útil, activo, corresponsable en esta agenda compartida de transformación de justicia social y de sostenibilidad", ha asegurado Duch en el evento organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el marco de este viaje institucional, Duch se ha reunido con el secretario general adjunto de la ONU y director de la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas del PNUD, Marcos Athias.
También tiene previsto participar en encuentros con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, o el de Uruguay, Yamandú Orsi.
