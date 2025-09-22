Societat Civil Catalana premia a título póstumo a Javier Lambán

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana (SCC) ha acordado conceder los VI Premios 8 de Octubre de la entidad a Juan Luis Cebrián, José Varela Ortega, José Antonio Zarzalejos y, a título póstumo, a Javier Lambán y Manuel de la Calva.

SCC ha decidido premiarles por "su aportación a la convivencia y en reconocimiento al compromiso expresado con el Estado democrático de derecho y con la defensa de los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española".

El premio, que conmemora la manifestación contra la independencia de Catalunya celebrada en Barcelona el 8 de octubre de 2017, reconoce a aquellas personalidades o entidades que "se han significado en defensa de los valores democráticos", señala este lunes SCC en un comunicado.

SCC destaca que los periodistas y escritores Juan Luis Cebrián y José Antonio Zarzalejos "alzan la voz desde sus respectivas tribunas públicas en los medios de comunicación", mientras que el historiador José Varela "ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la historia política española contemporánea".

A título póstumo, la entidad homenajea al expresidente de Aragón Javier Lambán, por su "coherencia intelectual, vocación de servicio y la firmeza con la que defendió los valores democráticos, la libertad y la igualdad de todos los españoles", así como al cantante y compositor Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Madrid.