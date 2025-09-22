El PSC da por hecho que Sánchez garantizará la ordinalidad en la financiación tras prometer un nuevo modelo a Catalunya

Tras la Festa de la Rosa, el PSC considera que ha quedado meridianamente claro el apoyo de Pedro Sáncheza una financiación singular para Catalunya que garantice el principio de ordinalidad. El presidente del Gobierno no mencionó explícitamente estos dos conceptos en el mitin de este domingo, pero aún así, los socialistas catalanes interpretan que la promesa de renovar el modelo durante esta legislatura "no deja lugar a dudas" de que el PSOE está alineado con el acuerdo sellado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.

"Los dos líderes han mostrado una absoluta sintonía en todos los asuntos que generan convivencia y estabilidad en Catalunya, uno de ellos la financiación", ha sacado pecho la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, tratando de mitigar los recelos de los republicanos con el ministerio de Hacienda, que trabaja en una propuesta "alternativa". Según la dirigente, la palabra de Sánchez se va a cumplir para garantizar un modelo basado en la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat y que blinde que no se pierden posiciones en el reparto de recursos en función de lo que se aporta.

La relación con Junts

La lectura que hacen en la sede de la calle Pallars es que el encuentro celebrado este domingo en la Pineda de Gavà demostró la "fortaleza, cohesión y unión" del socialismo en Catalunya y el cierre de filas con los liderazgos tanto de Illa como de Sánchez, cuyo Gobierno está en sus horas más bajas. Este martes, el PSOE podría encajar una nueva derrota en el Congreso con el rechazo de la propuesta para ceder las competencias en inmigración a Catalunya que fue pactada con Junts. "La intención y la voluntad de la proposición de ley no es racista", ha defendido Moret ante la negativa de Podemos a apoyar la medida.

No obstante, ha habido réplica del PSC a las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que este domingo acusaba a Illa en una entrevista a EL PERIÓDICO de hacer "seguidismo" respecto a Madrid y de estar "empobreciendo" Catalunya. "Es un tema recurrente para Junts cuando no puede decir otra cosa. El centro de la acción de Illa es Catalunya sin ningún tipo de seguidismo de nadie", ha espetado la portavoz, que no ha entrado a valorar la advertencia de Turull de que el encuentro entre Sánchez y Carles Puigdemont quizá llegaba tarde. "Cuando debe ser esta reunión lo debe decidir el presidente", se ha limitado a responder.