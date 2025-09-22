El PP catalán critica que Sánchez e Illa hagan "oposición al pasado" al cargar contra Aznar: "Lo hacen para desviar la atención"

Las declaraciones lanzadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado domingo en la Festa de la Rosa de Gavà contra José María Aznar no han sentado nada bien en las filas populares. En una rueda de prensa en la sede del partido, el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, lejos de avivar el cruce de reproches entre Aznar y los socialistas, se ha limitado a considerar que se trata de una estrategia para "desviar la atención" y ha pedido a ambos dirigentes socialistas que dejen de hacer "oposición al pasado" y se pongan manos a la obra para "resolver" los problemas "reales" de la gente.

"El azanarismo es terminal y perjudicial, lo fue cuando gobernaste y dejaste los servicios públicos a ras de suelo y lo sigue siendo ahora", le dijo el president de la Generalitat a Aznar desde el escenario del mitin. Una diatriba a la que, a renglón seguido, se sumó el jefe del Ejecutivo, al añadir que no esperaba de él "lecciones", sino unas "disculpas" por parte del expresidente popular del Gobierno entre 1990 y 2004 por sus "mentiras" con la Guerra de Irak y los atentados del 11 de marzo de 2004. Las palabras de ambos dirigentes socialistas respondían a unas declaraciones de Aznar en un acto junto a Alberto Núñez Feijóo, en las que acusaba a Sánchez de utilizar la guerra y la "violencia" en Gaza "como último recurso" para mantenerse en el poder.

Pero más allá de ello, el PP catalán ha aprovechado la imagen conjunta entre Sánchez e Illa para criticar que uno desde la Moncloa y el otro desde la Generalitat sustentan sus legislaturas de la mano de los independentistas. "Illa gobierna con ERC, pero si tiene que ir a Waterloo ya ha demostrado que irá", ha declarado Rodríguez, recordando la reunión que mantuvo el jefe del Executiu con el líder de Junts, Carles Puigdemont, tres semanas atrás. Y lo mismo que creen que haría Sánchez si llegados el momento debe ser él quien coja ese avión, como le reclaman los posconvergentes. "Domingo vimos en Gavà dos caras de la misma moneda", ha apuntado el número dos del PP catalán.

Una afirmación parecida a la que dieron tanto Illa como el presidente del Gobierno en el acto político, pero englobando a PP y Vox en un mismo saco: "Son lo mismo", espetó Illa. Y luego Sánchez remató: "Son la misma antipolítica con distintas siglas, el rumbo del PP lo marca la 'triple A': Aznar, Ayuso y Abascal". Sobre esta cuestión ha respondido Rodríguez: "Son dos ofertas políticas diferentes, en algunas cosas muy diferentes", ha puntualizado.

El catalán y la polémica con Albiol

Algo que comparten es el rechazo a lo que consideran unas políticas lingüísticas de "imposición" del catalán que ambos partidos atribuyen a los partidos independentistas y ahora al PSC desde el Govern y que creen que vertebra el Pacte Nacional per la Llengua que tanto PP como Vox criticaron en su día, cuando se presentó. Una cuestión que la pasada semana generó polémica en el seno del partido después de que el alcalde de Badalona y expresidente del PPC, Xavier García Albiol, aprobara una moción en el consistorio de "apoyo" -que no adhesión- al pacto. Días después, los populares emitieron un comunicado desmarcándose de Albiol. "No fue una polémica, fue un malentendido", ha declarado este lunes Rodríguez.

Para calmar las aguas, tanto la dirección del PP como el propio alcalde apelaron a que se había producido un "error" en el redactado de la propuesta y que lo que en realidad se debía haber votado era que el Ayuntamiento respaldaba "algunos puntos" del pacto, aquellos que el propio Albiol considera "positivos" para el catalán. Sin embargo, el dirigente popular ha insistido este lunes en que el PPC rechaza el texto en su conjunto, ya que, según ha defendido, el problema no son los puntos concretos sino el "espíritu de imposición" que impregna el acuerdo. Por este motivo, el dirigente popular ha descartado adoptar una posición similar a la de partidos como Junts o la CUP -o el mismo Albiol-, que aunque se negaron a firmar el pacto, sí dejaron la puerta abierta a apoyar algunas de sus medidas. "O hay un cambio en la política lingüística, o no nos podemos poner a debatir sobre absolutamente nada", ha zanjado.

Vox acusa al PP de "blanquear" al independentismo

Quien sacó provecho de la polémica fue Vox. Aunque el partido no cuenta con representación en Badalona, aprovechó la situación para cargar contra el PPC a nivel catalán, acusándolo de "comprar las políticas lingüísticas del separatismo" y de "blanquear" al independentismo. Con ello, los de Ignacio Garriga buscan ahora el relato de que el PP se aproxima a Junts y presentarse como la única fuerza que no estaría dispuesta a pactar con Junts y ERC.

De momento, en el PP aseguran no estar preocupados por el revuelo, ni con las palabras de Vox. "Si son ellos los que buscaban una moción de censura con Junts [en el Congreso] la semana pasada", responde con ironía una fuente popular, en alusión a las declaraciones de Garriga de la semana pasada, en las que se mostró dispuesto a votar junto a Junts o el PNV una moción de censura para desalojar a Sánchez de La Moncloa.