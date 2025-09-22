La Oficina Antifrau de Catalunya busca nuevo director

Se busca nuevo director para la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Miguel Ángel Gimeno, el juez que ha ostentado durante nueve años esta responsabilidad, agota el mandato, lo que ha puesto ya en guardia a los partidos en el Parlament para acordar un sucesor, según ha podido saber EL PERIÓDICO. El relevo se afronta en un momento especialmente sensible para el cometido del organismo, porque la lupa social se ha situado de nuevo sobre las herramientas existentes para prevenir y denunciar la corrupción. Más aún tras constatar que no se han cumplido las grandes medidas que se acordaron hace una década en Catalunya para hacer frente a esta lacra.

Los casos Koldo y Montoro, que han sacudido al PSOE y al PP, aún hacen estragos, y a finales de noviembre está previsto que Jordi Pujol se siente en el banquillo de los acusados. Ese mismo mes empezará el juicio contra el fiscal general del Estado. Además, en la primavera del año que viene el caso Kitchen también llegará a los tribunales. Este es el contexto en el que la política catalana tiene por delante el reto de consensuar quién se pone al mando de la OAC, una institución independiente que fue pionera en España cuando se creó en el año 2008 durante el 'tripartit' y que se encarga de fiscalizar las posibles irregularidades que pueden cometerse en el sector público.

Tres quintas partes o mayoría absoluta

Gimeno ya ha comunicado formalmente tanto al Parlament como al propio president, Salvador Illa, el final de su mandato. Según marca la ley, no puede ser reelegido y ejercerá en funciones hasta que se le encuentre un sustituto. Para nombrar a un director -cuyo nombre lo propone el president de la Generalitat- hace falta que se pongan de acuerdo tres quintas partes del Parlament, es decir, 81 votos; aunque si no se logra en primera vuelta es suficiente la mayoría absoluta -68 votos- para que salga elegido.

Con estos números, al Govern le valdría con alinear al PSC, ERC y Comuns -la mayoría habitual en la presente legislatura- para asegurarse el nombre del sustituto. Sin embargo, la idea es que estos nombramientos tengan un apoyo lo más amplio posible. Gimeno, que fue propuesto por el entonces president Carles Puigdemont, logró el apoyo de todo el Parlament menos las abstenciones del PP y Cs. Según ha podido constatar EL PERIÓDICO, las conversaciones para encontrar al sustituto están muy verdes. Su relevo no será inmediato.

Imagen de archivo de Miguel Ángel Gimeno en la sede de la Oficina Antifrau. / FERRAN NADEU

Por ahora, los grupos no han hecho todavía propuestas de nombres para su sucesión, pero quien asuma el mando tendrá por delante, especialmente, el reto de proteger a los alertadores de corrupción. En estos momentos hay 60 personas con estatus de denunciantes protegidos y la propia memoria del año 2024 de la Oficina Antifrau admite que "no ha ejercido en ningún caso su potestad sancionadora ante las posibles represalias sufridas por estas personas alertadoras". Además, el Govern se ha comprometido a presentar un proyecto de ley para blindar a las personas que denuncian presuntas irregularidades, una norma que se elaborará desde cero pese a que en la anterior legislatura existía ya un texto ampliamente consensuado.

El primer director que termina el mandato

Gimeno ha sido el tercer responsable que ha liderado la oficina y el primer director que ha completado el mandato. Todos los responsables de la OAC hasta ahora han provenido del mundo judicial. El primero, el fiscal David Martínez Madero, murió de forma repentina en el año 2011. Y el segundo, el juez Daniel de Alfonso, fue cesado por el Parlament en junio de 2016 con los votos de todos los partidos excepto el PP después de que se hicieran públicos audios en los que maniobraba con el exministro Jorge Fernández Díaz para perjudicar a dirigentes independentistas. Gimeno fue escogido un mes después con el reto de recuperar la credibilidad de un organismo criticado por su falta de imparcialidad.

La OAC ha visto como en los últimos años se disparaba el número de denuncias que recibe

Estabilidad ha habido por fin durante estos nueve años, en los que la oficina ha hurgado en asuntos que han zarandeado la política catalana. Uno de los más recientes ha sido las presuntas subvenciones irregulares que pusieron en el punto de mira a la DGAIA, finalmente disuelta y reconvertida en la Direcció General de la Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència después de que trascendiera también la violación de una joven extutelada. La OAC denunció también "irregularidades" en el Parlament en octubre de 2023 por las llamadas licencias por edad y premios de jubilación, que provocaron que fueran revocadas por la Cámara catalana. Y un año antes dimitió Esther Andreu del cargo de secretaria general del Parlament bajo la presidencia de Laura Borràs después de que la OAC hiciera público el informe sobre la contratación de su hijo como ujier en la institución.

En los últimos años, la OAC ha experimentado un fuerte crecimiento en las denuncias recibidas. En la década pasada, recibió una media de 170 denuncias anuales. En 2024 llegó a recibir 1.291 en un solo ejercicio. Más allá de las investigaciones, la OAC también asume funciones de prevención de la corrupción, por ejemplo, con la formación de cargos del sector público.