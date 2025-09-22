Podemos, contra Junts por el traspaso de migración: "Es una gilipollez de Turull decir que somos catalanófobos"

Podemos recrudece su enfrentamiento con Junts por su rechazo al traspaso de competencias de migración. El voto en contra de los cuatro diputados de los morados tumbará esta semana la iniciativa pactada entre PSOE y el partido de Carles Puigdemont, que ha arreciado sus críticas al partido de Irene Montero.

Este mismo fin de semana, el secretario general de Junts, Jordi Turull, cagó contra el partido en una entrevista en EL PERIÓDICO. "Podemos se apunta a la catalanofobia por cuatro votos al tachar de 'racista' la ley para delegación de las competencias en inmigración a Catalunya", aseguró el dirigente. Las declaraciones han rebelado a las filas morada.

"Nos parece absolutamente infame e injustificable que Junts manipule este debate y que utilice las legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo catalán para intentar avanzar en su agenda racista", detalló el portavoz del partido, Pablo Fernández, en rueda de prensa en la sede de la formación este lunes. "Que se diga que somos catalanófobos es una gilipollez de [Jordi] Turull", continuó.

El dirigente avanzó que tumbarán la iniciativa, al considerar el texto "abiertamente racista" y que legitima el "racismo institucional", y avanzó que para "hacer políticas racistas no se podrá contar nunca con Podemos", dejando claro que su partido está dispuesto a tumbarla.

Los cuatro diputados de Podemos, unidos a los de PP, Vox y UPN suman 175 votos, justo la mitad de los 350 escaños. Con estos números, y en caso de mantenerse empate en tres votaciones seguidas, la propuesta se dará por rechazada. Está por ver si en las filas de Sumar todos mantienen su apoyo, después de que fuerzas como IU y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez hayan mostrado sus dudas.

Fernández aseguró también que no ha habido negociaciones en los últimos días para negociar su apoyo a la norma con el Gobierno. "Lo que ha habido este fin de semana han sido unas palabras infames absolutamente vergonzosas por parte del señor Turrull, que ha tenido la desfachatez y la cara dura de acusar a Podemos de catalanofobia", reprendió el portavoz morado.

"El único partido por el derecho a decidir"

El dirigente argumentó que "cuando el Partido Socialista y el Partido Popular estaban aplicando el artículo 155 en Cataluña, el único partido político estatal que se mostró a favor del autogobierno catalán y a favor del derecho a decidir del pueblo catalán, fue Podemos", continuó.

"Que este señor venga ahora a llamarlos catalanófobos es infame, es una estupidez y es una absoluta gilipollez por parte de este personaje que se le tenía que caer la cara de vergüenza", continuó, antes de recordar que "fuimos el único partido" que "fue a visitar a los políticos catalanes encarcelados por reclamara la independencia".