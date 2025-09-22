ERC apremia a Sánchez a concretar su promesa de financiación: "La ciudadanía quiere que las cosas pasen"

Las vacaciones de verano ya hace días que terminaron, las semanas pasan y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin concretar su propuesta de una nueva financiación para Catalunya. Esta demora empieza a pesar en ERC y este lunes el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, ha apremiado al presidente socialista a que empiece a concretar ya los planes de su ejecutivo: "La ciudadanía quiere que las cosas pasen y que consigamos lo que hemos pactado".

Sánchez estuvo este domingo en la Pineda de Gavà para participar en la tradicional Festa de la Rosa del PSC y desde allí se comprometió una vez más a hacer realidad esta financiación tanto para Catalunya como para el resto de comunidades. "Ya toca", admitió. Además, aseguró que es posible diseñar un nuevo sistema que "sea bueno para Catalunya y también para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país". Pese a las promesas, la propuesta concreta sigue sin llegar.

Ante este escenario de incertidumbre, los republicanos no han querido hacer este lunes grandes aspavientos, pero sí han pedido una vez más al Gobierno que se mueva. "Nos preocupa [la financiación] porque nos preocupa el país [Catalunya]", ha dicho Albert en la comparecencia habitual de los lunes tras la reunión de la cúpula del partido. Esquerra ha vuelto recordar que la nueva financiación no es ningún capricho sobrevenido, sino un acuerdo de investidura que ha asumido tanto el PSC como el Comité Federal del PSOE.

No nos levantaremos de la mesa de negociación. Seguiremos estando allí Isaac Albert — Portavoz de ERC

Pese a la mezcla de descontento y expectación que se vive en ERC estas semanas, los republicanos están midiendo mucho sus palabras para intentar presionar al PSOE pero sin romper la cuerda. Es por esto que el portavoz de ERC ha dicho que su partido no se puede permitir estar "ni enfadado, ni contento, ni esperanzado, ni triste" sino que simplemente tiene que trabajar cada día para que los socialistas tarde o temprano terminen cumpliendo. "Seguiremos haciendo política para que las cosas avancen. No nos levantaremos de la mesa de negociación. Seguiremos estando allí", ha concluido.

A favor de la ley de Junts

Igual que ERC anda enfrascada con el PSOE para que cumpla con el pacto de financiación, Junts lucha para que prospere la ley que pactó con los socialistas para que el Estado delegue a Catalunya las competencias en inmigración. El Congreso decidirá esta semana si admite a trámite la norma y, con toda probabilidad, la tumbará por el voto en contra decisivo de Podemos.

ERC se ha mostrada partidaria de que la norma siga su trámite porque considera que Catalunya debe intentar asumir todas las competencias que pueda, también en materia de migraciones. "Desde Catalunya lo gestionaremos mejor. Queremos hacer más pequeña la presencia del Estado en Catalunya", ha dicho Albert. También ha lamentado que Podemos vete la propuesta y que, además, lo haga tildando de "racista" al partido de Carles Puigdemont. Las relaciones entre ERC y Junts no son buenas desde hace años, pero a los republicanos les parece injusto las descalificaciones de Podemos. "Nos sorprenden, no nos gustan y nos incomodan", ha dicho Albert.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa. / Paula Roque / ERC

Además, ERC considera que es una incoherencia que Podemos se considere un partido confederalista y, a la vez, esté en contra de que Catalunya pueda asumir nuevas competencias. Finalmente, para ERC esta delegación de competencias tendría una virtud fundamental: intentar que Catalunya asuma cuantas más funciones sean posibles en este ámbito antes de que algún día, eventualmente, una coalición PP-Vox llegue a la Moncloa y "sea el señor Abascal quien gestione las políticas de inmigración".